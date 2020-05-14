Дело Микитася: застройщик отказался вносить залог и ушел черным ходом из суда: видео

Максим Микитась отказался вносить многомиллионый залог / УНИАН

В четверг, 14 мая, в Высшем антикоррупционном суде проходит заседание по выбору меры пресечения застройщику и экс-нардепу Максиму Микитасю.

Государственные обвинители в лице прокуратуры требуют изменить ему меру пресечения с залога в 100 миллионов гривень на содержание под стражей.

Судья удалилась в совещательную комнату, а вынесение ею решения ожидается в 12:30, сообщает портал Страна.

Сам Микитась покинул суд через черный ход. Уходя, он заявил журналистам, что залог в размере 100 млн гривен вносить не собирается.

"Мы как защита с первых дней судебного процесса настаиваем на полной невиновности Микитася. С обвинениями прокуратуры несогласны и залог вносить не намерены", - заявил его адвокат Александр Лысак.

Напомним, ранее застройщик и экс-депутат Максим Микитась стал фигурантом ряда уголовных производств, часть из которых напрямую связана с компанией Укрбудом. В частности, следствие подозревает его в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более чем на 81 млн гривен.