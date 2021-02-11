Минкульт добавил в черный список звезд пропагандистского фильма "Крым"

Вместе с Романом Курцыным и Евгенией Лаповой (звездами пропагандистского фильма "Крым") в черный список добавили группу солистов Хора Турецкого.
Руководство украинского Министерства культуры и информационной политики внесло в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, еще семь российских музыкантов и актеров. Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что с 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.
Кроме того, в черный список включили актера Романа Курцына и актрису Евгению Лапову (которые известны по роли в воспевающем аннексию Крыма российском пропагандистском фильме "Крым"). Всего по состоянию на 11 февраля в черном списке значатся 171 человек деятелей культуры.
Читайте такжеНовый враг государства: Минкульт добавил в черный список актера-путинца
Напомним, ранее сообщалось:
- Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.
- Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток / певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.