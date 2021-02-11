Минкульт добавил в черный список звезд пропагандистского фильма "Крым"

Роман Курцын и Евгения Лапова / кадр из фильма Крым

Руководство украинского Министерства культуры и информационной политики внесло в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, еще семь российских музыкантов и актеров. Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что с 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.

Кроме того, в черный список включили актера Романа Курцына и актрису Евгению Лапову (которые известны по роли в воспевающем аннексию Крыма российском пропагандистском фильме "Крым"). Всего по состоянию на 11 февраля в черном списке значатся 171 человек деятелей культуры.

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Напомним, ранее сообщалось: