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Минкульт выдвинул кандидатуру на пост языкового омбудсмена

3 июня 2020, 13:29

Профильное ведомство определилось со своим кандидатом на вакантный пост уполномоченного по защите госязыка.

Литинский
Минкульт выдвинул Святослава Литинского на пост языкового омбудсмена / Facebook правозащитника

Сотрудники Министерства культуры предложили известному правозащитнику Святославу Литинскому пост уполномоченного (омбудсмена) по защите государственного языка.

Факт предложения он лично подтвердил в комментарии порталу УНН. Литинский рассказал ‒ согласно предусмотренной процедуре Кабмин получает трех кандидатов. От уполномоченного Рады по правам человека, от Минкульта и Минюста ‒ по одному кандидату.

"Собственно, Министерство культуры объявили было конкурс на отбор кандидатов. И Министерство юстиции объявили конкурс. В Министерстве юстиции направилось 12 кандидатов, в Министерство культуры направилось два кандидата. И вот вчера на девять часов было заседание комиссии, там девять человек были и они вызвали отдельно кандидатов, спрашивали об их документах, о понимании должности. И наконец объявили, что они проголосовали, выбрали меня и направляют на Кабмин такие документы ‒ представление меня как их кандидата", — рассказал он.

Литинский рассказал, что Минюст обязан определиться со своим кандидатом до 6-7 июня (т.е. в течение месяца после того, как предыдущая языковая уполномоченная сложила полномочия.

Напомним, 27 ноября минувшего года Кабмин назначил на пост уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову. Однако, чуть менее чем через полгода 24 апреля 2020 года она подала в отставку. Монахова утверждала ‒ по причине бездействия Кабмина в вопросе финансирования ей не удалось создать работающий секретариат языкового омбудсмена.

новости Украины омбудсмен Кабмин языковой омбудсмен Станислав Литинский
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