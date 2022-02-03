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Минск обвинил Киев во вторжении БПЛА: Украина жестко ответила

3 февраля 2022, 10:57
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В МИД Беларуси утверждают, что украинский беспилотный летальный аппарат якобы незаконно пересек государственную границу.

Беларусь, флаг
В Беларуси выдвинули обвинение в адрес Украины / УНИАН

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима и заявило протест из-за якобы запуска беспилотного летательного аппарата с территории Украины на территорию Беларуси.

В МИД Беларуси утверждают, что украинский беспилотный летальный аппарат 24 января 2022 г. якобы незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве и впоследствии принужден к посадке.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - сказано в сообщении.

МИД назвал провокацией информацию властей Беларуси

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призывает Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям Российской Федерации. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Очередная провокация власти в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - заявил Николенко.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал о том, возможна ли война между Украиной и Беларусью.

Он оценил вероятность военных столкновений между Украиной и Беларусью. По его словам, белорусская армия будет воевать только в двух случаях.

"Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение", - добавил Лукашенко.

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