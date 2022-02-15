"Минская удавка": онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

Смотрите совместный марафон Права на владу и Твоего вечера во вторник, 15 февраля, в 21:45
Общественно-политическое ток-шоу Право на владу и программа Твой вечер продолжают общий марафон.
В этот вечер ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.
Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и из-за подготовки признания так называемых "ДНР"/"ЛНР"?
Гости:
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- народный депутат, внефракционная, Луганская область, Виктория Гриб,
- политический эксперт Владимир Фесенко,
- общественный деятель Олесь Доний,
- юрист Геннадий Друзенко
- и другие.
Смотрите совместный марафон Право на владу и Твоего вечера во вторник, 15 февраля, в 21:45 на телеканале 1+1.
Автор: Мария Тупик