"Минская удавка": онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

Марафон Право на владу и Твой вечер

Общественно-политическое ток-шоу Право на владу и программа Твой вечер продолжают общий марафон.

В этот вечер ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.

Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и из-за подготовки признания так называемых "ДНР"/"ЛНР"?

Гости:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

народный депутат, внефракционная, Луганская область, Виктория Гриб,

политический эксперт Владимир Фесенко,

общественный деятель Олесь Доний,

юрист Геннадий Друзенко

и другие.

Смотрите совместный марафон Право на владу и Твоего вечера во вторник, 15 февраля, в 21:45 на телеканале 1+1.