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Минздрав вводит новые правила для пожилых людей, чтобы спасти жизни

5 ноября 2020, 20:29

Суть идеи заключается в том, чтобы в определенный период времени обслуживать в продуктовых магазинах и аптеках людей старше шестидесяти лет.

бабушки, дедушки, пенсионеры
В Минздраве введут новые правила для пожилых людей / УНИАН

В Украине хотят ввести новые правила карантина из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом - речь идет о "часе для пожилых людей".

Как сообщил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко 4 ноября в эфире Радио НВ, подобные меры уже были введены в некоторых странах Европы, и сейчас ведомство намерено рекомендовать их и в Украине.

Суть идеи заключается в том, чтобы в определенный период времени обслуживать в продуктовых магазинах и аптеках людей старше шестидесяти лет. Это может быть с 10:00 до 12:00. Таким образом удастся минимизировать контакты людей преклонного возраста.

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"Что нового хочет рекомендовать министерство здравоохранения. Во-первых - установить время для пожилых людей. Рекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю продуктами питания, в аптеках, другими вещами и предметами домашнего обихода, например, с десяти до двенадцати часов - это время для людей в возрасте 60+. И тогда же и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, меньше скопление людей. И они приходят (в магазины и аптеки) и там меньше будет контактов с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти именно их жизни. Потому так пожилые, если мы посмотрим летальные случаи, они все равно в группе 50+. А если мы посмотрим на 60-65 лет и старше, то у этих людей болезнь проходит опаснее всего", - сказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что запрещать приходить в магазины и аптеки в другое время Минздрав не может - инициатива носит только рекомендательный характер.

"Мы не можем запретить, только рекомендовать. Это европейская практика ... и у нас будет работать. Потому что пора уже отбрасывать любые сомнения, у кого они еще остались, что это (пандемия) теория заговора", - добавил Ляшко.

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