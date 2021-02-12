Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин

Минздрав обновил список стран, по приезде из которых украинцы должны уходить на самоизоляцию/ УНИАН

Сотрудники украинского Министерства здравоохранения обновили список стран мира, по возвращению из которых (в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом) украинцам нужно либо отсидеть двухнедельный карантин, либо сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат. Как сообщают в пресс-службе ведомства, количество таковых стран уменьшилось на шесть.

По состоянию на 12 февраля, в "красном" списке остаются Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Россия, Чехия, Германия, Великобритания и еще 66 государств, где показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает аналогичный в Украине (сейчас ‒ 134,6).

Кроме того, самоизоляция не потребуется украинцам, кто уже получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее чем за двое суток до въезда в Украину.

Также, по данным Минздрава, из "красного" списка в "зеленый" перешли Израиль, Эстония, Латвия, Ирландия, Франция, Дания и Доминиканская Республика.

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