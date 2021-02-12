УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин

12 февраля 2021, 22:50
Прослушать новость
Остановить

Профильное ведомство опубликовало новую редакцию списка государств планеты Земля, которые находятся в "красной зоне" по коронавирусу COVID-19.

Борисполь
Минздрав обновил список стран, по приезде из которых украинцы должны уходить на самоизоляцию/ УНИАН

Сотрудники украинского Министерства здравоохранения обновили список стран мира, по возвращению из которых (в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом) украинцам нужно либо отсидеть двухнедельный карантин, либо сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат. Как сообщают в пресс-службе ведомства, количество таковых стран уменьшилось на шесть.

По состоянию на 12 февраля, в "красном" списке остаются Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Россия, Чехия, Германия, Великобритания и еще 66 государств, где показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает аналогичный в Украине (сейчас ‒ 134,6).

Кроме того, самоизоляция не потребуется украинцам, кто уже получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее чем за двое суток до въезда в Украину.

Также, по данным Минздрава, из "красного" списка в "зеленый" перешли Израиль, Эстония, Латвия, Ирландия, Франция, Дания и Доминиканская Республика.

Читайте такжеЕвросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19

Напомним, ранее сообщалось:

  • 28 января 2021 года, Совет Европейского союза вновь пересмотрел список государств, из которых можно приезжать в ЕС во время пандемии коронавируса COVID-19
  • В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что постепенно будет отменяться ограничения на поездки для жителей Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи.

Минздрав новости Украины красная зона
Сейчас вы просматриваете новость «Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера РадыСМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады Истерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ УкраиныИстерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ Украины У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтингУ кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг ЕС не признает перспектив членства Украины и раскритиковал Киев за коррупциюЕС не признает перспектив членства Украины и раскритиковал Киев за коррупцию Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашенийЛавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений
Следующий материал

Последние новости

23:54
Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации
23:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
23:25
"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду Видео
22:50
Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин
22:35
Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус
Реклама
22:07
Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых Видео
22:00
Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины Видео
21:59
В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2
21:42
Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена Видео
21:41
Защита Трампа резко отреагировала на импичмент Видео
21:23
Астролог назвала самый напряженный период марта Видео
21:16
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:58
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
20:37
В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях
20:31
Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером Видео
20:15
Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы Видео
20:13
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2
19:58
Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность" Видео
19:56
В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд Видео
19:30
На Европу обрушились аномальные морозы Видео
Реклама
19:15
Intel потроллила процессоры Apple и призвала переходить на ПК
19:01
Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис
19:01
Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках
18:56
Что подарить парню на 14 февраля Видео
18:44
В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем Видео
18:30
Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину Видео
18:29
В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери
18:16
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
18:08
На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов Видео
18:02
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
18:00
В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
17:55
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
17:37
Кива рассказал, как его деда "расстреляли" жители Львова, но он "выжил"
17:12
В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления: что нужно знать
17:12
Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма Видео
17:07
"Ульянка и корешок травы", "самокрутки с фекалиями": в украинских учебниках нашли массу нелепостей Видео
17:03
В Минобразования предложили закрыть школы на замок из-за непогоды Видео
16:53
У Бритни Спирс появился новый опекун
16:16
Дизель Студио и СТБ запустили новый юмористический проект
16:14
В Раде требуют ввести санкции против 4-го канала за оскорбления зрителей "каналов Медведчука" Видео
Реклама
16:11
Арестович сказал, будет ли Украина выходить из перемирия на Донбассе Видео
15:58
Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России Видео
15:54
Китайский Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
15:44
В Киеве у детской площадки мужчина подорвал себя гранатой – СМИ Видео
15:30
Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно
15:21
В Офисе президента раздумывают о партии в пару к Слуге народа - СМИ Видео
15:21
Избивала и душила детей: в Ровно разгорелся скандал с попавшей на видео стоматологом Видео
15:17
Канал Наш нарвался на проверку из-за Азарова Видео
15:00
Пока что -16: синоптик сказала, когда в Украине отступят холода Видео
14:50
Зеленский поздравил китайцев с Новым годом, но перепутал страну Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять