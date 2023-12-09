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Мир в обмен на нейтралитет и отказ от НАТО: Фейгин назвал сценарий Путина

Андрей Ганчук
9 декабря 2023, 17:26
Глава Кремля Владимир Путин по-прежнему верит, что России когда-нибудь якобы удастся захватить Украину, считает российский правозащитник Марк Фейгин.
Путин, Фейгин
Путин "хотел бы" требовать от Украины множества уступок - Фейгин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Директор агрессора России Владимир Путин "хочет" навязать Украине свои так называемые условия мира, которые предполагают нейтральный статус украинского государства, отказ от вступления в НАТО и другие "требования". Он все еще верит в якобы возможность захватить страну. Об этом заявил российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

В интервью Эспрессо он рассказал о том, что Путин по-прежнему стремится к переговорам на своих условиях, а не реальному диалогу.

"Главный, центральный вопрос этих условий – даже не деление 80:20 территории Украины (20 – геополитические реалии, мы их оккупировали, мы провели там референдум и присоединили к России), а прежде всего нейтральный статус Украины, недопущение вступления в НАТО, вообще интеграции в западное сообщество Украины, зависание ее в положении, в котором она была практически все 30 лет", - считает политик.

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По его словам, директор России все еще "мечтает" о том, что, дескать, рано или поздно удастся оккупировать Украину.

"А смысл только один – давайте вести переговоры, уступите мне, отдайте мне, но прежде всего, кроме территории и демилитаризации, разумеется, сокращение армии Украины, вывод всех вооружений, туда направленных, запретите Украине вступать в НАТО, отодвиньте эту перспективу навсегда и т.д. И надо сказать, если до этого Запад это активно опровергал и активно действовал в направлении того, что все-таки Украину нужно принять в НАТО, то теперь возникли некоторые колебания", - подчеркнул Марк Фейгин.

Война России против Украины

Войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путина, полагают аналитики американского Института изучения войны. В частности, речь идет об Авдеевке Донецкой области и Купянске Харьковской области.

Когда Россия полномасштабно напала на Украину, Путин верил, что Запад якобы не будет единым вокруг развязанной Москвой войны против Киева, считает представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США важно поддержать Украину, иначе РФ будет на пороге НАТО.

Оккупанты России вошли в Авдеевку, считает военный аналитик немецкого издания Bild. По его словам, захватчики зашли с северо-востока и заняли некоторые позиции. Украинские войска их оттуда выбивают.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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Владимир Путин Марк Фейгин война России и Украины
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