"Мне приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусор просто в реку у Синевира

Затем на место прибыли неизвестные и засыпали свалку глиной, чтобы не было видно гору мусора.
В одном из самых живописных мест Карпат, на территории Национального природного парка "Синевир", очевидцы увидели, как неизвестный мужчина сбрасывал бытовые отходы прямо в реку. Причем мусора этого у него был целый воз.
Неприятное событие произошло на тер. Синевирской общины. Один из очевидцев попытался остановить мужчину, ведь он фактически уничтожал природу. Но услышал в ответ отказ. А вместе с тем и объяснение: мусор выбрасывает именно здесь, потому что ему, мол, так приказали.
"Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось", – написала Маруся Амелина в фейсбуке в сообществе "Карпаты в сердце". Впоследствии она дополнила пост и сообщила, что инцидентом заинтересовалась Национальная полиция.
Нацпарк "Синевир": что известно
- Парк занимает площадь в 43 тысяч гектаров. Свой статус он получил в 1989 году - до этого он существовал в качестве ландшафтного заказника общегосударственного значения.
- В 2017 году четыре участка парка (Дарвайка, Квасовец, Стрымба и Ольшаны) включили в список Всемирного наследства ЮНЕСКО.
- На территории парка встречаются 53 растения и 43 позвоночных животных из Красной книги Украины.
- Ранее Главред сообщал, что в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии. По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.