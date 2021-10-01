"Мне приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусор просто в реку у Синевира

Мусор выбрасывают прямо в горную реку / Скриншот

В одном из самых живописных мест Карпат, на территории Национального природного парка "Синевир", очевидцы увидели, как неизвестный мужчина сбрасывал бытовые отходы прямо в реку. Причем мусора этого у него был целый воз.

Неприятное событие произошло на тер. Синевирской общины. Один из очевидцев попытался остановить мужчину, ведь он фактически уничтожал природу. Но услышал в ответ отказ. А вместе с тем и объяснение: мусор выбрасывает именно здесь, потому что ему, мол, так приказали.

"Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось", – написала Маруся Амелина в фейсбуке в сообществе "Карпаты в сердце". Впоследствии она дополнила пост и сообщила, что инцидентом заинтересовалась Национальная полиция.

Нацпарк "Синевир": что известно