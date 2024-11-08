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Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

Руслана Заклинская
8 ноября 2024, 18:38
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Хотя бригады на бумаге могут числиться полными, на самом деле часто не хватает пехоты, отметил Тарас Чмут.
Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал 'адекватную цифру'
Мобилизовать 160 тысяч украинцев недостаточно / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Украине необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек
  • Призвать в ВСУ 160 тысяч человек будет недостаточно
  • Сейчас главное - не качество новобранцев, а их количество

Мобилизация 160 тысяч человек в армию является недостаточной. Для эффективной обороны Украины необходимо призвать около 500 тысяч человек, это является "адекватной цифрой". Об этом заявил глава фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут в интервью DW.

Он отреагировал на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко, что для укомплектования бригад на 85% нужно призвать еще 160 тысяч человек. Чмут подчеркнул, что хотя бригады обычно числятся на бумаге полными, на самом деле ситуация часто выглядит иначе.

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"У нас бригада может быть укомплектована на 50%. А если спросить у комбата, сколько стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15 человек, 20 человек, 25 человек. Но на бумагах людей вроде бы много. У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотники, снайперы, разведчики, немного артиллерии, минометки и так далее. Но пехоты нет", - отметил Чмут.

По его словам, сейчас вопрос не в качестве новобранцев, а в их количестве. Чмут считает, что для надлежащей обороны страны необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек.

"И мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. Эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра", - добавил он.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Чмут

Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020).

Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине уже мобилизовали более 1 миллиона граждан в ВСУ. Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что планируется призвать еще 160 тысяч человек.

Также в Украине в течение последнего месяца прекратили принудительную мобилизацию мужчин старше 50 лет. Это решение приняли после внутреннего распоряжения командования Сухопутных войск, поскольку у старших мужчин есть физические ограничения и хронические болезни, затрудняющие выполнение боевых задач.

Кроме этого, адвокат и военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская отметила необходимость улучшения системы ротации и активизации мобилизационных мероприятий в Украине. Она пояснила, что сейчас не хватает новобранцев даже для пополнения потерь, поэтому необходимо объявить обязательную мобилизацию женщин.

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