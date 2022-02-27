Морги Крыма переполнены, а матери откупают своих детей от службы – Антон Геращенко о ситуации на полуострове

Не хотят, чтобы их дети были "пушечным мясом".
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на данный момент происходит в оккупированном Крыму.
Ссылаясь на свои источники в Telegram, он рассказал, что морги Крыма переполнены российскими оккупантами.
"Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки. Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь", - сообщил Геращенко.
Также он отметил, что если вначале крымчане приветствовали начало войны, думая, что это для того, чтобы открыть подачу воды на полуостров через Мелитополь и Мариуполь, то после ракетных ударов по всей территории страны и полномасштабного вторжения в Украину им уже не так радостно.
"В связи с нехваткой "пушечного мяса" вчера срочникам - крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину. Родители призывают детей делать все вплоть до членовредительства дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения дабы сберечь своих кровинок. Думаю бравые на бумаге командиры русни, сейчас нехило поднимут бабло", - отметил Геращенко.
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