Морги Крыма переполнены, а матери откупают своих детей от службы – Антон Геращенко о ситуации на полуострове

Антон Геращенко / УНИАН

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на данный момент происходит в оккупированном Крыму.

Ссылаясь на свои источники в Telegram, он рассказал, что морги Крыма переполнены российскими оккупантами.

"Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки. Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь", - сообщил Геращенко.

Также он отметил, что если вначале крымчане приветствовали начало войны, думая, что это для того, чтобы открыть подачу воды на полуостров через Мелитополь и Мариуполь, то после ракетных ударов по всей территории страны и полномасштабного вторжения в Украину им уже не так радостно.

"В связи с нехваткой "пушечного мяса" вчера срочникам - крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину. Родители призывают детей делать все вплоть до членовредительства дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения дабы сберечь своих кровинок. Думаю бравые на бумаге командиры русни, сейчас нехило поднимут бабло", - отметил Геращенко.

Реклама

Читайте также: