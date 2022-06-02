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Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

2 июня 2022, 09:59

От ракетных ударов пострадала железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Многие поезда задерживаются. Пять человек получили ранения.

крылатая ракета
РФ запустила четыре крылатые ракеты по Львовщине - Иллюстрационное фото / УНИАН

Поздно вечером в среду, 1 июня, во Львовской области прогремела серия мощных взрывов. Утром в четверг глава области Максим Козицкий рассказал, что по области оккупанты нанесли ракетные удары.

По его словам, РФ запустила по Львовщине четыре крылатые ракеты. Их запускали из акватории Черного моря.

"Вчера ночью в период с 22:45 по 22:55 от ракетных ударов пострадала железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются. Специалисты Львовской железной дороги работают над восстановлением сообщения", - написал Козицкий в Telegram.

В результате ракетной атаки есть пять раненых: трое - в Стрыйском районе, двое – в Самборском. Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. У одного пострадавшего легкие ранения, он госпитализирован. Погибших, к счастью, нет.

Тем временем в Укрзализныце сообщили, что движение поездов на поврежденном участке железной дороги частично восстановлено.

Вынужденные задержки пока что сохраняются для поездов:

  • №37 Ужгород — Одесса;
  • №135 Черновцы — Одесса;
  • №26 Одесса — Рахов;
  • №50 Трускавец — Киев;
  • №82 Ужгород — Киев;
  • №46 Харьков — Ужгород;
  • №17 Харьков— Львов;
  • №56 Рахов — Киев;
  • №77 Ковель — Одесса;
  • №36 Одесса — Перемышль;
  • №716 Перемышль - Киев;
  • №119 Запорожье - Львов.

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.

Как сообщал Главред, рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Взрывы были слышны в разных районах города.

Отметим, в Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час - в 4:21 и 5:18 утра. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах.

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