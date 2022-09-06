Мощный взрыв в Бердянске: в больнице скончался местный гауляйтер - СМИ

В Бердянске погиб "комендант" - росСМИ / t.me/brdVP

В результате сегодняшнего мощного взрыва в оккупированном Бердянске погиб "комендант" города Артем Бардин, чей автомобиль сегодня подорвали недалеко от здания администрации в центре, пишет пропутинское издание ТАСС

Так называемый "комендант" получил серьезные ранения и потерял много крови в результата взрыва автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице.

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Депутат Бердянского городского совета Виктория Галицина также подтвердила в комментарии Суспільному, что мужчина скончался в медучреждении от кровопотери.

Напомним, Главред писал, что во временно оккупированном Бердянске был взорван автомобиль "коменданта" города, затем произошла перестрелка.

Как сообщали "власти региона", как минимум один человек в больнице. Тем временем Telegram-каналы пишут, что раненый при взрыве машины в центре Бердянска комендант города Артем Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.

Также сообщалось, что стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану.

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