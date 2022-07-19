"Можем потерять территории": эксперт объяснил, готов ли Запад признать оккупацию Украины

Вне зависимости от того, какими будут договоренности с РФ, все они будут временными.
Глобальные игроки ради утихомиривания Путина могут попытаться зафиксировать некую линию соприкосновения, из-за чего Украина рискует потерять часть территорий.
Такое предположение в интервью Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.
"Это возможный и очень вероятный сценарий. То есть какие-то территории мы можем потерять. Мало кто верит в полную победу Украины. Если Украина сможет отвоевать все территории, оккупированные после 24 февраля, для нас это будет большая победа. Я не вижу сегодня возможности вернуть все территории (и Крым в том числе) – мне кажется, у нас нет на это сил и ресурсов. И не будет, потому что мы тоже несём очень серьезные потери", - говорит Куса.
При этом эксперт уточняет, что вне зависимости от того, какими будут договоренности с РФ, все они будут временными.
"Во всех схемах, в том числе, когда мы думаем, что потом будем ли мы уступать территории, что все эти договорённости - временные. Я не верю в то, что в ближайшее время возможно урегулировать российско-украинский конфликт навсегда", - считает Куса.
И добавляет, что у Украины и России будут сохраняться претензии друг к другу.
"То есть эта война будет идти в той или иной форме какой-то длительный период времени. И поэтому возможны очень разные ситуации - где-то мы потеряем сейчас, где-то потеряем потом, может быть сейчас потеряем, потом вернём. Это будет длительный процесс, нужно к этому привыкать", - пояснил Куса.
Ранее Главред писал, закончится ли война с уходом Путина от власти в России.
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