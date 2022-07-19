УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пока не ослабнет система Путина: эксперт пояснил, когда закончится война в Украине

19 июля 2022, 10:02

Идеология, которая отравила российское руководство и стала основой для уничтожения Украины, выходит далеко за рамки фигуры Путина.

Путин, режим Путина, Илия Куса
Фигура самого Путина как фактор ведения войны не является ключевой / Коллаж ua.depositphotos.com, facebook.com

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока в России остается функционировать политическая система, созданная Путиным. Такое мнение в интервью Главреду выразил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, фигура самого Путина в этом случае не является ключевой.

"Его фигура важна, но эта идеология, которая отравила российское руководство и стала основой для уничтожения Украины, выходит далеко за рамки фигуры Путина. В общем-то, она и не у него в голове родилась – на самом деле, индоктринация уже самого президента РФ произошла в результате смены его окружения в определённый момент", - пояснил Куса.

И добавил, что даже если самого Путина завтра не станет, это ничего не изменит.

"Я не верю в то, что новый российский лидер придёт и скажет: "Все, Путина нет. Извините, мы уходим". Как это воспримется российским населением и вообще всеми, кто 10-20 лет жили в атмосфере "вставания с колен" – то есть в логике ресентимента и реванша. Поэтому я думаю, что до того момента, пока политическая система и условно то, что называют путинизмом, не начнёт ослабляться - пока не сменится поколение, не придут к власти более сговорчивые элиты. Не буду говорить прозападные или проукраинские, это нереально - просто те, с которыми можно будет вести нормальный диалог, в том числе в какой-то более-менее стабильной и предсказуемой атмосфере", - убежден Куса.

До тех пор, по мнению эксперта, между Украиной и Россией будут продолжаться конфликты, при этом не обязательно в форме войны высокой интенсивности, как сейчас, но в разных её ипостасях.

Читайте такжеВойна продлится до смерти Путина, а НАТО пора стрелять по России - Александр Доний"Так, как это было до середины двухтысячных годов, когда у нас с Россией, по большому счёту, были постоянно какие-то конфликты – то газовые, то торговые. Вот сейчас дошло до войны. В принципе это процесс, который накапливался уже 15 лет", - подытожил Куса.

Когда закончится война в Украине - другие новости:

война в Украине Владимир Путин Илия Куса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:40

Русские оккупанты в боях ВСУ столкнулись с проблемой - британская разведка

10:40

На Херсонщине 4 ракеты взорвались над позициями оккупантов, которые их запустилиВидео

10:15

Новая "спецоперация" Путина в Украине: российский политик рассказал о следующих шагах диктатора

10:13

Билеты по 36 тысяч: Меладзе даст концерт за астрономическую сумму

10:09

Уже скоро ВСУ смогут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - ДаниловВидео

Реклама
10:02

Пока не ослабнет система Путина: эксперт пояснил, когда закончится война в Украине

09:50

"Догонит каждого": Дантес рассказал, как во время украинского концерта в Израиле ныли россияне

09:49

"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды Украины

09:29

Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУВидео

09:27

В РФ показали сюжет про семью ликвидированного оккупанта, у него на кухне - холодильник из УкраиныВидео

09:22

Умерла украинская телеведущая Руслана Писанка

08:54

"Путин в коме" - российская ИПСОмнение

08:51

Будет лить, как из ведра: семь областей Украины накроют мощные грозыВидео

08:19

В Николаевской области оккупанты убили четверых украинцев ради постановочного сюжетаВидео

08:16

Украине дают оружие по стандартам НАТО, уже есть паритет с РФ в некоторых видах вооружения – ДаниловВидео

07:30

ВСУ ударили по складам и скоплению сил врага на Юге: уничтожены 65 оккупантовВидео

07:01

Оккупанты сосредоточили силы на захвате двух городов в Украине – ISWВидео

06:50

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому вредит

06:37

РФ ударила ракетами по Одесской области: есть раненые и разрушенияВидео

06:33

Скромные успехи Байдена в Саудовской Аравиимнение

Реклама
06:00

Война в Украине будет долгой, уход Путина ничего не изменит - Илия КусаВидео

05:34

Лайма Вайкуле после слухов о смертельной болезни сплясала на закрытой вечеринке

05:00

Как пережить сильную жару: ТОП-6 простых и действенных лайфхаковВидео

05:00

Путин "сдувается", у России нет сил наступать на Донетчине и захватить Харьковскую область – ЖдановВидео

04:30

"Груз 200" из Волгоградской области: ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

04:04

Бросила вызов старению: 57-летняя Элизабет Херли произвела фурор в дерзком бикини

03:50

Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию, которые творят чудеса

03:37

Надежда Мейхер показала пышные формы в полупрозрачном боди

03:20

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:12

Украине надо бить по военным базам в Крыму: Путин не ответит ядерным ударом - ЖдановВидео

03:00

Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягодыВидео

02:40

Налетят мощные ливни: синоптик дал тревожный прогноз на августВидео

02:14

Оле Цибульской потребовалась срочная медицинская помощь - певица оказалась под капельницей

02:05

Почему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ: военный эксперт объяснил

01:35

Наступление на Харьков: военный эксперт объяснил, имеет ли РФ шанс захватить городВидео

00:54

"Расчленю, распотрошу": Анастасия Приходько показала ужасающие угрозы от российских фанатиков

00:51

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:30

Цены обвалились ниже 40 грн/литр: новая стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗСВидео

00:11

Евгений Карась. Обращение к зрадофилам и любителям грызниВидеоблоги

18 июля, понедельник
23:57

Россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом - Зеленский

Реклама
23:37

17-летняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях бойфренда - красавчик показал интимные снимки

23:23

Шантаж, пропаганда и ложь: Кулеба назвал истинную цель Путина и предупредил о ловушкеВидео

22:54

Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУВидео

22:41

Зеленский срочно созвал ставку верховного главнокомандующего: подробностиВидео

22:30

"Бегали в панике": на Запорожской АЭС ранены россияне, есть погибшие - мэрВидео

22:28

Лига чемпионов: смотри Динамо Киев – Фенербахче бесплатно актуально

22:19

Анна Кошмал после новости о госпитализации показала идеальную фигуру в нежном цветочном платье

22:17

Выжил в аду Северодонецка: на Буковине в масштабном ДТП погиб военный вместе с семьей - подробностиВидео

22:08

Трупы российских солдат подвозят ежедневно: на Харьковщине оккупанты обустроили моргВидео

21:42

Война переходит на новый этап: российский спецназ пытается уничтожить HIMARS - ЖдановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять