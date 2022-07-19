Пока не ослабнет система Путина: эксперт пояснил, когда закончится война в Украине

Фигура самого Путина как фактор ведения войны не является ключевой / Коллаж ua.depositphotos.com, facebook.com

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока в России остается функционировать политическая система, созданная Путиным. Такое мнение в интервью Главреду выразил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, фигура самого Путина в этом случае не является ключевой.

"Его фигура важна, но эта идеология, которая отравила российское руководство и стала основой для уничтожения Украины, выходит далеко за рамки фигуры Путина. В общем-то, она и не у него в голове родилась – на самом деле, индоктринация уже самого президента РФ произошла в результате смены его окружения в определённый момент", - пояснил Куса.

И добавил, что даже если самого Путина завтра не станет, это ничего не изменит.

"Я не верю в то, что новый российский лидер придёт и скажет: "Все, Путина нет. Извините, мы уходим". Как это воспримется российским населением и вообще всеми, кто 10-20 лет жили в атмосфере "вставания с колен" – то есть в логике ресентимента и реванша. Поэтому я думаю, что до того момента, пока политическая система и условно то, что называют путинизмом, не начнёт ослабляться - пока не сменится поколение, не придут к власти более сговорчивые элиты. Не буду говорить прозападные или проукраинские, это нереально - просто те, с которыми можно будет вести нормальный диалог, в том числе в какой-то более-менее стабильной и предсказуемой атмосфере", - убежден Куса.

До тех пор, по мнению эксперта, между Украиной и Россией будут продолжаться конфликты, при этом не обязательно в форме войны высокой интенсивности, как сейчас, но в разных её ипостасях.

Читайте такжеВойна продлится до смерти Путина, а НАТО пора стрелять по России - Александр Доний"Так, как это было до середины двухтысячных годов, когда у нас с Россией, по большому счёту, были постоянно какие-то конфликты – то газовые, то торговые. Вот сейчас дошло до войны. В принципе это процесс, который накапливался уже 15 лет", - подытожил Куса.

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