Мужчине, истекающему кровью, отказали в трех больницах Львовской области: не помогли даже копы

Медики не оказали помощь окровавленному мужчине / УНИАН

На Львовщине в городке Сокаль произошел вопиющий инцидент. На местного жителя напали неизвестные люди и нанесли ему четыре колото-резанных раны. Окровавленный мужчина самостоятельно добрался до больницы, однако не получил помощи от медиков.

Как рассказал друг потерпевшего Евгений Бандера в Facebook, страшное событие случилось вечером 28 января. К больнице мужчина добрался около 19:00 и попросил помощи у врачей Сокальского отделения скорой помощи, так как у него было сильное кровотечение.

Медики ему даже не открыли дверь и направили в полицию. Истекая кровью он пошел в детскую больницу. Однако и оттуда его прогнали.

Затем мужчина позвонил другу. По приезду Бандера увидел полицию и товарища в полубессознательном состоянии.

Полицейский лично просил медиков СМП об оказании помощи. Но в ответ услышал от женщины визг и то, что она боится.

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Мужчины сели в машину и поехали в другую больницу вместе с представителями правоохранительных органов. Там их пустили только в приемный покой

"Заходим внутрь, а медики на нас смотрят, как бараны на новые ворота. Говорят, что вам не сюда, у них тут ничего нет, реанимации нет. Потерпевшего вывели в коридор, посадили на лавку, так как с него сильно текла кровь, и он пачкал пол. После криков и объяснений, что он уже давно в таком состоянии, положили на кушетку, я зажал ему рану со спины, откуда сильней кровило", - рассказал Бандера.

По его словам, медики даже не пытались ничего сделать, а только суетились вокруг.

В итоге, окровавленный мужчина-жертва уличных разбойников получил помощь от "скорой" из Червонограда.

Напомним, ранее Харьковской области бригада врачей скорой помощи направлялась к пациенту, но не смогла к нему доехать. По причине гололеда и плохой дороги машина не доехала километр. Доктора пешком пошли к пациенту. После того как выяснилось, что у мужчины травма ноги, а авто подъехать не может, они взяли хозяйственную тележку и довезли его до автомобиля скорой, чтобы повезти в больницу.

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