"Мы дома": появилось видео Елены Зеленской в Киеве

Владимир Зеленский, Елена Зеленская / скриншот

Супруга президента Украины Елена Зеленская не выезжала за границу и находится в Киеве. Соответствующее фото опубликовано в студии Квартал 95 в Instagram.

На фоне слухов, что семья президента Украины покинула страну появилось фото, которое данный факт опровергает.

Елена Зеленская является автором "Женского Квартала".

Вместе с Еленой Зеленской на фото авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральный продюсер Ирина Пикалова.

Вечером 14 февраля на официальной странице главы государства в Facebook появилось видео, на котором Владимир и Елена Зеленские, находясь у себя дома, поздравили всех с Днем святого Валентина.

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"Мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", – сказал президент.

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Он отметил, что видео снято не просто так и сейчас важно показать всем, что он с женой остаются в стране.

Слухи об отъезде Елены Зеленской и семьи

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения Елена Зеленская покинула Украину. Во время пресс-конференции 14 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что вся его семья находится в Украине.

"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это важно для Украины и общества – быть здесь", - сказал Зеленский.

Как ранее писали, первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.

Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.

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