"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока страна-агрессор не поймет, что не может одержать победу. Каллас призвала страны Запада предоставить Киеву то вооружение, в котором он нуждается.
В интервью австрийской газете Der Standard политик ответила на вопрос, будет ли 2024 год решающим в судьбе украинского государства.
"Война все еще продолжается. Мы не должны попадать в разные расставленные ловушки. Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду. Война будет продолжаться, пока она не поймет, что не может победить", – сказала Каллас.видео дня
По словам Каллас, одна из ловушек состоит в том, что о мире якобы можно договориться. По ее мнению, если согласиться на захват оккупантами территорий, потребности РФ будут удовлетворены.
"Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным", – убеждена глава эстонского правительства.
Другими ловушками она назвала страхи и опасения "большего провоцирования" России. Политик подчеркнула, что Кремль как раз и играет со страхом.
"Ловушка заключается и в нас самих – если мы скажем, что наши меры лишь еще больше спровоцируют россиян. Все происходит наоборот: Россию провоцирует слабость, а не сила", – заявила Каллас.
По словам политика, решающим вопросом на войне является наличие достаточного количества боеприпасов. Именно поэтому партнеры решили предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.
"Мы должны верить в победу Украины, а не в то, что Россия, так или иначе, победит. Россия хочет, чтобы мы верили, что Украина не может победить, чтобы мы перестали ее поддерживать", – добавила Каллас.
Как сообщал Главред, немецкое правительство ожидает, что если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. При этом в прогнозе говорится, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года. Ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны США.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада о том, что если прекратиться поддержка Украины, то война может прийти к ним.
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