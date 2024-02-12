"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду, сказала Кая Каллас.

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Кая Каллас заявила, что будет ошибкой думать, что война в Украине закончится быстро / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, .president.gov.ua

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока страна-агрессор не поймет, что не может одержать победу. Каллас призвала страны Запада предоставить Киеву то вооружение, в котором он нуждается.

В интервью австрийской газете Der Standard политик ответила на вопрос, будет ли 2024 год решающим в судьбе украинского государства.

"Война все еще продолжается. Мы не должны попадать в разные расставленные ловушки. Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду. Война будет продолжаться, пока она не поймет, что не может победить", – сказала Каллас. видео дня

По словам Каллас, одна из ловушек состоит в том, что о мире якобы можно договориться. По ее мнению, если согласиться на захват оккупантами территорий, потребности РФ будут удовлетворены.

"Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным", – убеждена глава эстонского правительства.

Другими ловушками она назвала страхи и опасения "большего провоцирования" России. Политик подчеркнула, что Кремль как раз и играет со страхом.

"Ловушка заключается и в нас самих – если мы скажем, что наши меры лишь еще больше спровоцируют россиян. Все происходит наоборот: Россию провоцирует слабость, а не сила", – заявила Каллас.

По словам политика, решающим вопросом на войне является наличие достаточного количества боеприпасов. Именно поэтому партнеры решили предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

"Мы должны верить в победу Украины, а не в то, что Россия, так или иначе, победит. Россия хочет, чтобы мы верили, что Украина не может победить, чтобы мы перестали ее поддерживать", – добавила Каллас.

Как сообщал Главред, немецкое правительство ожидает, что если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. При этом в прогнозе говорится, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года. Ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада о том, что если прекратиться поддержка Украины, то война может прийти к ним.

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