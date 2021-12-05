"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторжения

В ЕС высказались из-за вероятного вторжения РФ в Украину / Reuters

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию вокруг наращивания российского военного присутстивя на границах Украины.

Как заявил он в интервью La Repubblica, Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации продолжит поддерживать Украину и использовать все возможные дипломатические рычаги, чтобы заставить Кремль отказаться от каких-либо агрессивных планов.

В этой связи высокий европейский чиновник обратил внимание на то, что на фоне последних заявлений об угрозе российского вторжения ЕС координирует действия стран-участниц и будет принимать сторону Украины.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – отметил он.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен в том, что Европа и США должны работать, чтобы избежать вторжения России в Украину.

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"Мы используем наши дипломатические навыки, чтобы заставить Россию понять, что это будет серьезным нарушением международного права. Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он отрицает любую военную деятельность", - сказал Боррель.

Он добавил, что НАТО не сможет защитить Украину, но Европа намерена продолжить ее поддержку.

"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - резюмировал европейский дипломат.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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