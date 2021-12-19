На Днепропетровщине многодетная мать воровала продукты в супермаркете: как ее наказал суд

На Днепропетровщине многодетная воровала продукты в супермаркете/ ua.depositphotos.com

В городе Никополь (Днепропетровская область) многодетная мать украла из супермаркета продовольствия на 851 гривну. Скрыться ей не удалось, ее задержала охрана магазина. Об этом говорится в материалах дела.

Инцидент произошел еще 30 сентября нынешнего года около 13:00. Многодетная мать зашла в один из супермаркетов Никополя, где попыталась украсть продукты. Женщина спрятала товары в карманы куртки и в сумку, после чего пыталась пройти мимо кассы ‒ естественно, не оплатив продукты.

У многодетной женщины охранники магазина обнаружили детские смеси, пюре, овсяную кашу, желе, шоколад, наборы коллекционных карточек и консерву для кошек.

Судья признал женщину виновной в краже и присудил ей наказание в виде выполнения 80 часов общественных работ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области многодетная мать избила врача-гинеколога. Причиной конфликта стал отказ делать медика делать аборт ее подруге - из-за противопоказаний.

Женщина напала на врача. Подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей медработницы диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.