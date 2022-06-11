На Донбассе бедняга-пес ждет хозяев у дома, разрушенного русскими оккупантами

На Донбассе бедняга-пес ждет хозяев у руин дома/ коллаж фото Нацполиция / скриншот из видео

В городе Константиновка (Донетчина) российские агрессоры своим артиллерийским обстрелом уничтожили частный дом ‒ причем именно в тот момент, когда в нем находились жильцы. Здание полностью уничтожено и на его развалинах печально сидит пес по кличке Бадди, сообщают представители Главка Нацполиции по региону.

По их словам, одного жильца откопали из-под завалов живым, а другого, к сожалению, спасти не удалось.

Жертв могло быть больше, но часть семьи вовремя покинули дом. А пострадавшие мужчины остались присматривать за жильем и огородом.

Сотрудники Нацполиции задокументировали последствия артиллерийского обстрела и открыли уголовное дело по статье 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") украинского Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее сообщалось о том, как вместе с сотрудниками украинской военной разведки "служит" овчарка по кличке Веста.

По словам разведчиков, четырехлапая помощница специализируется на поисках вражеских мин и прочих взрывных устройств. Веста - "побратим" другого харизматичного работника ГУР ‒ кобеля бельгийской овчарки Бой.

До того сообщалось, что пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. В рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".

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