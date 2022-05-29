Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото

Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту / ГУР Минобороны

Вместе с сотрудниками украинской военной разведки "служит" овчарка по кличке Веста. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

По словам разведчиков, четырехлапая помощница специализируется на поисках вражеских мин и прочих взрывных устройств.

Веста - опытный сапер, то есть "коллега" уже знаменитого пса Патрона, и "побратим" другого харизматичного работника ГУР ‒ кобеля бельгийской овчарки Бой.

На счету Весты немалое количество обнаруженных смертоносной взрывчатки, которую заложили русские.

Соответственно, как отмечают военные разведчики, Веста уже помогла спасти многие жизни защитников Украины. И наверняка поможет еще.

Читайте такжеУкраинский Хатико: в Буче пес много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяина

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал украинский лидер.

До того, Главред специально пересказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

Позднее сообщалось, что пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. В рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".

Другие новости: