На Донбассе оккупанты казнили сбежавших с позиций зеков-дезертиров

На Донбассе российские оккупанты казнят дезертиров, которые оставляют боевые позиции.
Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Украины, опубликованной в Facebook.
Сообщается, что 30 ноября, в районе пгт Верхнеторецкое Покровского района Донецкой области был зафиксирован факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций.
Подчеркивается, что 13 из 21 дезертира – это завербованные из мест лишения свободы лица.
"Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены", - сообщается в сводке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.
О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.
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