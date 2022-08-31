На Донбассе россияне учат украинских детей убивать - мэр

Россияне на Донбассе учат украинских детей военному делу / скрин видео

На Донбассе в селе Мелекино россияне начали учить украинских детей военному делу - так в "лагере" детям показывают, как обращаться с оружием, сообщает в Telegarm советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, такие "учения" проходят для детей из Мариуполя и Волновахи.

Оккупанты детей учат:

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снимать растяжки;

собирать/разбирать автомат;

тактическому бою;

боевому сложению парашюта;

тактической медицине

Андрющенко говорит, что россияне с детства учат украинских детей убивать.

"Они реально готовят наших детей убивать их сверстников с детства. Только за то, что они не русские", - написал он.

На видео говорится, что такие навыки пригодятся несовершеннолетним, которые будут связывать свою жизнь с военным делом. Однако это может только травмировать детей и сделать их жестокими.

Война России против Украины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что войска России не в состоянии выполнить требования Кремля по продвижению на Донбассе. Иногда они не способны пройти даже 100 метров в сутки. Оккупанты подошли к Бахмуту, обстреливают город и могут повторить историю с Северодонецком.

29 августа бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив сказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики оставили свои позиции и покинули поле боя.

30 августа советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что прорыв силами обороны Украины фронта на Херсонщине произошел на нескольких участках. Украинские войска либо прекратили, либо полностью остановили снабжение российских подразделений в регионе путем нанесения огневых ударов по мостам и переправам. Оккупанты пытаются восстановить логистику.

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