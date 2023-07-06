На Говерле молния убила мужчину и 9-летнюю девочку: подробности трагедии

От удара молнии на Говерле в четверг, 6 июля, погибли два человека – 37-летний мужчина и 9-летняя девочка.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасателей вызвали на место происшествия сразу после попадания молнии, но когда они прибыли туда, мужчина и девочка уже были без признаков жизни.
"6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, среди них девочка ориентировочно 11 лет", – говорится в сообщении.
К месту происшествия сразу отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка Ворохта.
"Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщина в шоковом состоянии была сопровождена к посту Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам", – рассказали в ГСЧС.
Погибших спасатели транспортировали к посту Заросляк.
После этого в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области уточнили, что погибшей девочке было 9 лет, а мужчине – 37.
Ранее сообщалось, что при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы различных степеней тяжести. Пострадавшие – туристы из г. Южное Одесской области. Погибшей оказалась женщина 1965 года рождения.
Позже появились детали трагического восхождения туристов на Говерлу. 57-летняя женщина сорвалась со склона во время восхождения на гору и погибла именно в день своего рождения. С ней был ее сын и его невеста, они выжили.
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