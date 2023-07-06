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Война ФСБ с минобороны РФ переходит в "бандитские разборки" — генерал СБУ

Алексей Тесля
6 июля 2023, 21:55 обновлено 6 июля, 21:59
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Конфронтация между ФСБ и минобороны РФ вышла на новый уровень, подчеркнул Виктор Ягун.
Ягун, Россия
Виктор Ягун прокомментировал ситуацию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В продолжающемся конфликте минобороны РФ и ФСБ победителей не будет, а триумфатор будет не в России, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

По его мнению, война силовых структур РФ свидетельствует о новом этапе фрагментации России и ее силовиков. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Сейчас сравнивают ситуацию в РФ с событиями, которые в свое время происходили в Ливане. Там появлялись автономные подразделения, работавшие на определенные интересы. Речь идет об иранской Хезболле, произраильской армии Южного Ливана, а также христианских, мусульманских и олигархических подразделениях. В целом все привело к тому, что Ливан прекратил свое существование как целостное государство, которое когда-то называли Швейцарией Ближнего Востока. В России сегодня происходит то же самое", — подчеркнул бывший замглавы СБУ.

При этом он напомнил о том, как недавно внесистемные группировки, которые были частично импортированы в министерство обороны РФ, провели свой демарш: "ЧВК Вагнер – крупнейшая частная группировка – никуда не исчезла, их люди остались. В России уже сформировано примерно 40 подобных различных групп".

Собеседник также указал на то, что конфронтация между ФСБ и минобороны РФ уже вышла на уровень противостояния ведомств, и такие конфликты приведут к негативным для России последствиям: "По моему мнению, конфликтуют даже не ФСБ и МО, а ФСБ и военная разведка. Они находятся в состоянии конфликта еще со времен Советского Союза".

Вместе с тем он отметил, что определенная ликвидация прокси-группировок РФ уже происходит на тех оккупированных территориях, которые находятся ближе к фронту и контролируются военной разведкой.

"Там работает ФСБ. Это все делается из-за жадности, коррупции и попытки наживы на захваченных территориях. Не только ФСБ и военная разведка, но и другие группировки активно используют, в том числе, и оперативно-силовые ресурсы для своего обогащения. Они становятся бандитскими формированиями, а их разборки напоминают "стрелки", — добавил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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