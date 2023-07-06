Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 6 июля, нанесла ракетный удар по жилому дому во Львове. В результате атаки оккупантов погибли пять человек – среди них – 32-летняя Анастасия Сенив и ее мать Мирослава Садовая.
Об этом сообщает "Суспільне". Девушка работала в отделении "Укрпочты", но с начала полномасштабной войны она на волонтерских началах начала работать ассистентом журналиста в одном из львовских изданий. Позже она стала ночным редактором новостной ленты на "Varta1".
Как рассказала главный редактор этого издания Роксолана Зинкевич, Анастасия в ту трагическую ночь закончила свою рабочую смену в полночь, пошла спать, а уже через несколько часов ее не стало – в дом, где она жила с мамой, попала вражеская ракета.
Коллеги погибшей рассказали, что она была очень добрым и искренним человеком. Она готовилась к свадьбе.
"Это чрезвычайно светлый человек. Если принять во внимание многих моих знакомых, друзей или близких людей, то именно она была таким человеком, который излучал настоящее добро и хорошую энергетику. Она была чрезвычайно активной, занималась волонтерством в благотворительном фонде, также была прихожанкой Львовской Катедры. Добрая, отзывчивая девушка, за которой никогда не было никакого негатива", – рассказала Роксолана Зинкевич.
В ІТ колледже Львовской политехники, выпускницей которого была Анастасия, рассказали, что девушка была старостой и во время учебы была очень старательной.
Ракетный удар РФ по Львову
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказана 34 людям, 13 из них были госпитализированы.
Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.
Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.
В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.
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