УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФ

Мария Тупик
6 июля 2023, 20:46 обновлено 6 июля, 21:06
95
Военный говорит, что ждал команды подорвать мост, но связи уже не было.
Почему не подорвали Чонгарский мост
Почему не подорвали Чонгарский мост / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, соцсети

В момент масштабного вторжения войск РФ в Украине мосты, соединяющие временно оккупированный Крым с материковой Украиной, так и не были подорваны.

Среди них был Чонгарский мост, хотя он и был заминирован. Главным свидетелем является 48-летний старший сержант Иван Сестриватовский. Он нес службу на границе с Крымом и в ночь на 24 февраля должен был подорвать мосты, передает Украинская правда.

Почему Чонгарский мост не подорвали в ночь на 24 февраля

В апреле этого года Иван Сестриватовский вернулся российского плена. В интервью журналистам УП Сестриватовский рассказал, что Чонгар был заминирован еще с 2014 года. Как-то админграницы с Крымом к полномасштабному вторжению особо не готовили. Саперы обслуживали заминированные мосты и проверяли взрывчатку.

Сестриватовский напоминает, что полномасштабное вторжение из Крыма началось минометным обстрелом. Тогда он с побратимами уже приготовил все для подрыва мостов. Приказ о подрыве должен был отдать командир позиции, а ему должно было приказать высшее руководство.

К подрыву мостов на Чонгаре все было подготовлено

Военный говорит, что ждал команды, но связи уже не было. На позициях рвались мины, звук по рации распознать было невозможно. Решение о подрыве моста старший сержант принимал самостоятельно. Он не знал, получил ли командир команду сверху взрывать мосты на Чонгар.

"Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло. Я не сапер, но варианты два: либо была взорвана какая-то диверсионная группа, либо провода были повреждены минометами. У меня два таких варианта. Других нет", — объяснил военный.

Сестриватовский отметил, что совершил по меньшей мере три попытки подрыва, проверил провод и наличие очевидных ошибок, но взрыва все равно не произошло. После этого военнослужащий отошел с подрывной позиции на гражданском автомобиле с двумя срочниками.

Как пограничники попали в плен

Во время ухода Иван получил ранение, под минометным обстрелом машину снесло с дороги. Он пытался самостоятельно построить маршрут для ухода в позиции своего подразделения. К ним присоединились еще три пограничника, которые не успели отойти. В 16 часов 24 февраля россияне оцепили военнослужащих и взяли их в плен.

Военный рассказал, что до того, как попал в плен, звонил по телефону командиру, докладывал о расположении и численности колонн россиян.

"Со своей стороны, я сделал все возможное", — говорит военный.

Пленных сначала доставили в Крым. Там условия содержания были нормальными, но после транспортировки в Россию начался настоящий ад. Военный вспоминает, что были регулярные "допросы со страстями", а также пытки.

К войне готовились долго

Что касается событий на Чонгаре, следствие с Иваном на связь не получалось. Иван считает, что подрыв мостов остановил бы не на долгое движение вражеских колонн, но они готовились к этой войне, поэтому обустройство понтонных переправ заняло бы считанные часы.

Смотрите видео, что рассказал военный о начале вторжения войск РФ:

Удар по Чонгарскому мосту

Напомним, что 22 июня произошли взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. Украинские защитники в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Читайте также:

война в Украине мост война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

21:19 Украина
"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

20:41 Украина
"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

20:22 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:21

Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

21:19

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

20:57

Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

20:46

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФВидео

20:41

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунВ Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун
20:22

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

20:17

Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

19:57

Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

19:52

"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту БолгарииВидео

Реклама
19:20

Без Си Цзиньпина Путин долго не протянетмнение

19:17

США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине – NBC

19:12

Несется шторм: Украину завалит градом и резко похолодает - синоптик

18:53

"Жертв может быть больше": Зеленский предупредил Запад о плачевных последствиях

18:10

Здание сгорело дотла: оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине

18:07

Просили очень давно: США готовы к передаче Украине кассетных боеприпасов - СМИ

18:07

Фотошопила нетрезвой: Волочкову подняли на смех из-за нового образа

18:01

Как открыть банку без открывалки и ножа: 2 лайфхака, которые могут спасти жизнь

17:49

Рики Мартин развелся после шести лет брака

17:45

Ошибки при засолке огурцов: всего 1 ингредиент лишает вас желанного хруста

17:28

"Боевики на территории академии": в РФ назвали циничную цель удара по ЛьвовуВидео

Реклама
17:24

Уже через неделю плоды станут идеальными: зачем подкармливать огурцы содой

17:02

"Мы идем вперед": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

16:50

Еще один Миддлтон: в семье принцессы Уэльской пополнение

16:41

Солистка KAZKA призналась фанатам, когда сыграет свадьбу с возлюбленным

16:16

Зачем пьют зеленый чай с лимоном: ошеломляющие факты о простом напитке

16:05

Целовали украинскую землю: Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детейФото

15:58

Чем можно открыть вино, если нет штопора: мужчина показал 4 удивительных способа

15:55

Под Киевом выпал огромный град размером с куриное яйцоВидео

15:54

Предвещают бешенную удачу: счастливые числа для Рака в 2023 году

15:38

"Он знает тайны Путина": генерал-майор сказал, кто стоит за Пригожиным

15:27

Готовить так просто: военный ВСУ показал рецепт уникального обеда для украинских защитниковВидео

15:17

Восторгу нет границ: женщина придумала, как применить овощерезку не по назначению

15:17

В Макеевке уничтожили большой склад оружия россиян: Маляр раскрыла детали удара

15:06

ВСУ идут вперед на двух направлениях: уничтожены три роты РФ вместе с техникой

14:29

РФ стоит на грани, она созрела к гражданской войне – Буданов

14:20

Атошник или атовець: Авраменко обратился к украинцам с крайне важным правиломВидео

14:09

Не Фьюри: стало известно, когда и против кого проведет свой следующий бой Усик

13:50

Спаслись чудом: пара с ребенком выскочила из дома во Львове за минуту до удара

13:44

Неузнаваемая: новое фото Ани Лорак высмеивают за фотошоп

13:40

Отмена призыва: Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны

Реклама
13:36

Эксперт пояснил, почему Путин всеми силами добивается кончины Саакашвили

13:17

Деньги к ним не липнут: 3 знака зодиака, которые не расположены к богатству

13:12

Число танков в ВСУ растет, РФ теряет преимущество в тяжелом оружии — Bloomberg

13:04

Польза и вред яиц: что будет, если есть их каждый день

12:56

Кацурина впервые нарушила молчание после слухов про расставание с Дантесом

12:46

Военком рассказал, кто прежде всего попадет под мобилизацию летом 2023 года

12:40

"Лагеря мы не возводим": Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет

12:38

До и после: Хлывнюк показал, как война изменила его

12:18

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

12:17

"Сдохла": в сети появилась информация о смерти ЛолитыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять