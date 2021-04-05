На границе с Беларусью застрелился украинский военный

Украинский военный застрелился из автомата / zonawar.ru

Самоубийство украинского военного произошло в Волынской области на границе с Беларусью.

20-летний военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата во время патрулирования госграницы, рассказали в пресс-службе полиции Волынской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла вечером 2 апреля в районе Ковеля.

Тело покончившего с собой солдата направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в учебном центре Десна в Черниговской области совершил самоубийство военнослужащего контрактной службы, который прибыл на обучение месяц назад. Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.

Также стало известно, что пулю для суицида военнослужащий заготовил ранее. Самоубийство произошло 2 апреля.

Ранее в поселке Новоивницкое (находится под Житомиром) в квартире были найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников. Мужчин нашли мертвыми в арендованной квартире, в которой они жили. По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.