На Киевщине за уничтоженный российский танк предлагают по $1000

В охранной фирме Шериф пообещали тем, кто подобьет российский танк, выдать тысячу долларов, за другую вражескую технику - по 500 долларов.

Соответствующее бизнес-предложение появилось на странице холдинга в Facebook.

"Каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области – Sheriff выплатит 1000$. За другую технику – 500$", - сказано в сообщении.

Обязательным условием для получения награды является реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположением и временем, когда это произошло.

"Обезвредив врага, сдавайте танк на лом, если хотите, и дополнительно получите тысячу от Sheriff". - добавили в компании.

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Напомним, бойцы ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Данные комплексы начали появляться на вооружении российской армии с 2015 года.

Также ранее на Херсонщине цыгане украли у российских захватчиков танк.

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