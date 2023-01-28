На Луганщине вражеский лазарет взорвали вместе с оккупантами: в РФ воют из-за удара HIMARS

В поселке городского типа Новоайдар Луганской области уничтожен лазарет вместе с российскими оккупантами.
О "бавовне" на оккупированном Донбассе сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Что-то не так с больницей (...) У Кобзона sold out обеспечило хлопок", — отметил Гайдай.
По его словам, в Новоайдаре уничтожены десятки российских военных.
Детали удара по оккупантам в Новоайдаре
В захваченном Новоайдаре случился "прилет" по медицинскому учреждению, которое захватили оккупанты и устроили там свой лазарет.
Как сообщает так называемое "представительство ЛНР в СЦКК", в результате обстрела н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) было повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение.
По данным местных жителей в соцсетях, ранее это была детская больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь.
При этом россияне уже признали уничтожение не менее 14 оккупантов в результате прилета.
Ранее сообщалось о том, что в результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области.
Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев, говорится в сообщении СтратКома ВСУ.
"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", — говорится в сообщении.
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