О "бавовне" на оккупированном Донбассе сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Ударом HIMARS уничтожен лазарет вместе с оккупантами / Wikipedia, УНИАН

В поселке городского типа Новоайдар Луганской области уничтожен лазарет вместе с российскими оккупантами.

О "бавовне" на оккупированном Донбассе сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Что-то не так с больницей (...) У Кобзона sold out обеспечило хлопок", — отметил Гайдай.

По его словам, в Новоайдаре уничтожены десятки российских военных.

Детали удара по оккупантам в Новоайдаре

В захваченном Новоайдаре случился "прилет" по медицинскому учреждению, которое захватили оккупанты и устроили там свой лазарет.

Как сообщает так называемое "представительство ЛНР в СЦКК", в результате обстрела н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) было повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение.

По данным местных жителей в соцсетях, ранее это была детская больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь.

При этом россияне уже признали уничтожение не менее 14 оккупантов в результате прилета.

Ранее сообщалось о том, что в результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области.

Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев, говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", — говорится в сообщении.

Читайте еще: