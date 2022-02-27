На Николаевщине местные жители разоружили четверых оккупантов РФ

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В Николаевской области местные жители доставили в отделение полиции четверых российских оккупантов, которые после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружи.

По информации Нацполиции, четверо оккупантов РФ, предварительно из 33 полка из Волгоградской области, в возрасте от 18 до 29 лет.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться", — говорится в сообщении полиции.

У военных РФ изъяли документы, с ними ведут разговоры, выясняются все обстоятельства.

Ситуация по правопорядку в области под контролем правоохранителей.

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Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова".

"Горячий прием" путинским войскам устроили жители поселка городского типа Недгрилайлов.

Отметим, что по городу прошла колонна российской оккупационной техники. Это фиксировали местные жители на мобильные устройства.

В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.