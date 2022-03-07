На Николаевщине оккупанты ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

Российские оккупанты ранили и ограбили швейцарского журналиста / Суспільне

В больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Гийом Брике. Его машину обстреляли российские захватчики возле села Водяно-Лорино Николаевской области. После этого представителя СМИ ограбили.

Как пишет Суспільне со ссылкой на главу Кировоградской областной военной администрации Марию Черную, Брике гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал в Николаевской области и освещал войну.

По словам журналиста, 6 марта во время движения в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян российскими военными. Причем, с близкого расстояния.

"Они ясно видели, что машина используется прессой, имеются соответствующие обозначения".

В результате несколько пуль попали в стекло, нанеся ранения. В частности, повреждение лица и предплечья. После обстрела он съехал на обочину, а к машине подошли российские военные. Захватчики представились и обыскали его.

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После этого отобрали паспорт, 3 тысячи евро наличными, личные вещи, шлем, запечатленный на камеру материал и ноутбук. Потом отпустили.

Журналист на своем автомобиле поехал в направлении Кропивницкого для получения медицинской помощи.

Напомним, в Праге активисты "переименовали" улицу Ruská (Русская) в знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

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