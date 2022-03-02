На объект Оператора ГТС совершена авиационная атака России: люди остаются без газоснабжения

Взрыв / ГТС Украины

В Харьковской области поврежден газопровод-отвод в результате авиаудара.

Как сообщает пресс-служба Оператора ГТС, из-за повреждения газопровода сотрудники Оператора ГТС Украины отключили газораспределительную станцию (ГРС) Изюм и Бражковку.

Приостановлено газоснабжение в Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч человек.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников компании нет.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

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Транспортировку газа возобновят после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.

Сегодня от артобстрелов также пострадали админздания Оператора ГТС в Николаеве и Харькове, ГРС в Николаевской области.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору. Каналы временно не будут работать, но уже скоро их включат, как заработают резервные мощности. Сейчас следует следить за радиостанциями. Известно, что было две огневые атаки. Вышка находится на Сырце, Шевченковском районе столицы возле метро Дорогожичи.

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