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На пляже в Очакове скутер влетел в отдыхающих и покалечил женщину

14 августа 2021, 20:29

В результате происшествия женщина с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.

На пляже в Очакове скутер въехал в людей

На городском пляже в городе Очаков водный скутер наехал на пирс, где находились отдыхающие. В результате травмирована женщина. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в субботу, 14 августа, около 11:50.

"В результате происшествия женщина с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщение.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Ранее Главред писал о том, что украинские туристы, отдыхающие на курортах Азовского моря, массово жалуются на интоксикацию организма. Подозревают, что она могла появиться из-за контакта с медузами, которых в этом году там крайне много и некоторые из них являются ядовитыми.

Отмечается, что интоксикацию может вызвать не только контакт с медузами, но и сам запах от организмов, которые разлагаются. Такое возможно, если их вовремя не убрали с пляжа, они длительное время лежали под солнцем, а люди вдыхали эти пары.

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