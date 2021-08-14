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С пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском море

14 августа 2021, 13:31
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Многие виды медуз в Азовском море являются ядовитыми.

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Туристы жалуются на нашествие медуз / Фото: twitter.com/KrimRt

Украинские туристы, отдыхающие на курортах Азовского моря, массово жалуются на интоксикацию организма.

Подозревают, что она могла появиться из-за контакта с медузами, которых в этом году там крайне много и некоторые из них являются ядовитыми, пишет РИА Мелитополь.

Отмечается, что интоксикацию может вызвать не только контакт с медузами, но и сам запах от организмов, которые разлагаются. Такое возможно, если их вовремя не убрали с пляжа, они длительное время лежали под солнцем, а люди вдыхали эти пары.

Медики советуют в случае ожогов медуз промывать кожу морской водой и изменить купальный костюм после выхода из воды на пляже.

При этом наиболее поражены к интоксикации люди с ослабленной иммунной системой.

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Проблема медуз на Азовском мо стала одним из нескольких основных факторов, которые способствовали оттоку туристов из местных курортов, пишет туристический эксперт Евгений Смельчаков в материале на РБК-Украина.

"По сути медузы — это не так природный фактор, как скорее антропогенный. Причина их появления — засоление и загрязнение Азова азотистыми соединениями из-за человеческой деятельности. И кто бы какие басни и домыслы не озвучивал в СМИ, причины засоления не связаны ни с Крымским мостом, ни с Северо-Крымским каналом. Как известно, порядка 80% пресной воды Азов получает из Дона и Кубани. Остальное — из более мелких рек. И вот отсюда и "растут ноги" засоления моря". - говорится в материале.

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Издание резюмирует, что барьерные сети при эпизодическом применении не спасают от яда (пептида "ризостомина") в воде, поэтому медузы останутся надолго, а эффективных методов борьбы с ними нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах: туристами не дают покоя морские блохи.

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