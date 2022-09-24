На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК Вагнера

Алексей Нагин участвовал в захвате Крыма в 2014 году, а также в агрессии РФ в Грузии и Сирии.
В российском Волгограде закопали 41-летнего наемника ЧВК Вагнер командира штурмового отряда Алексея Нагина, который был уничтожен в Украине бойцами ВСУ.
Посмертно российского наемника, сознательно ехавшего в Украину убивать мирных жителей, представили к звезде "героя россии", пишет v1.ru.
В Сети опубликовали кадры, что на похороны Нагина явился печально известный Евгений Пригожин ("повар Путина"), который является основателем ЧВК Вагнера.
Отмечается, что ликвидированный наемник служил в спецназе ФСБ. Он участвовал в захвате Крыма в 2014 году. Нагин принимал участие также в агрессии РФ в Грузии и Сирии.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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