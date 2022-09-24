На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК Вагнера

ВСУ ликвидировали наемника ЧВК Вагнера Алексея Нагина / Юрий Нагин / Vk.com/t.me/a_shtirlitz

В российском Волгограде закопали 41-летнего наемника ЧВК Вагнер командира штурмового отряда Алексея Нагина, который был уничтожен в Украине бойцами ВСУ.

Посмертно российского наемника, сознательно ехавшего в Украину убивать мирных жителей, представили к звезде "героя россии", пишет v1.ru.

В Сети опубликовали кадры, что на похороны Нагина явился печально известный Евгений Пригожин ("повар Путина"), который является основателем ЧВК Вагнера.

/ Скриншот

Отмечается, что ликвидированный наемник служил в спецназе ФСБ. Он участвовал в захвате Крыма в 2014 году. Нагин принимал участие также в агрессии РФ в Грузии и Сирии.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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