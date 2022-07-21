На радио запустили фейк о здоровье Зеленского: в ОП ответили

Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

В результате кибератаки на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) в эфире прозвучал фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Как говорится в заявлении радиогруппы TAVR Media, соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

"Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

Отметим, что ранее было опубликовано видео очевидцев, где можно услышать, как в радиоэфире извещают о якобы ухудшении состояния здоровья главы государства и том, что его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Реакция Офиса президента

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии изданию Strana опроверг сообщение, которые сегодня прозвучало в эфире радиостанций - о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Стефанчук.

"Что это было - это вопрос к тем, кто обеспечивает техническое функционирование радиостанций. С президентом все хорошо, со здоровьем у него все в порядке. Он сегодня проводил очередное совещание с силовиками. Выполняет свои привычные обязанности", - сообщил Никифоров.

Что известно о фейках РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

Кроме того, говорят украинские чиновники, в этих поддельных газетах якобы власти Запорожской области обвиняют официальный Киев в "геноциде Крыма".

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