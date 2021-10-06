УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет

6 октября 2021, 23:44
Прослушать новость
Остановить

У некоторых детей нет даже мобильного телефона.

Дистанционка в учебном заведении ввели, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов / скриншот

В селе Вилли Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей опорного лицея вакцинироваться. Однако, треть учеников не может подключиться к урокам из-за отсутствия интернета в деревне. Поэтому вместо учебы школьники работают на поле.

Большинство детей, как и восьмиклассник Тарас, не имеют ни мобильных, ни тем более компьютеров.

"Нет телефона, поломался. И как же учиться?", — рассказал школьник в комментарии "ТСН".

У тех детей, кто имеет дома компьютер другая проблема - не работает или очень медленный Интернет.

Дети работают на полях / скриншот

Девятиклассник Михаил за полторы недели "дистанционки" к ни одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница, говорит мать.

Реклама

"Иногда бывает такое, что мы туда и зайдем. Но 20 секунд оно видно что-то там работают, а дальше уже кружочек крутится-вертится и у нас нет связи", — говорит мать школьников Светлана Боднар.

Дистанционка в учебном заведении ввели, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Они отказывались от прививок.

"Некоторые из религиозных соображений, был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор", — поделилась директор Сосновского лицея Людмила Веремчук.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мать школьника пожаловалась на частые головные боли у сына. В этом она обвиняет вакцинированную учительницу.

Женщина утверждает, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация
Сейчас вы просматриваете новость «На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зимеВрежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический деньГороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в ЧерниговеУбили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчимаМать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима 20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы

Последние новости

00:20

Названы три самых вредных продукта для организма, которые опасны в любом возрасте

00:15

Что такое комфортный вес и как его достичь: объясняет врач-иммунолог

06 октября, среда
23:44

На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет Видео

23:16

В России резко отреагировали на решение НАТО о высылке дипломатов

22:47

Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

Реклама
22:27

Россияне усомнились в честности выборов в Госдуму - соцопрос

21:57

"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

21:51

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат устроил скандал на сессии городского совета

21:16

Названа опасная привычка, которая вреднее сигарет Видео

21:05

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

20:58

На украинцах будут тестировать вакцину для США: в Ровно набирают добровольцев

20:52

Зеленский обсудил с президентом Германии СП-2, Донбасс и Крым

20:31

Путин распереживался за российский газ в украинских трубах

20:25

Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

19:41

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

19:33

Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань

19:30

"Пациенты будут умирать дома": инфекционист предупредил об ухудшении ситуации из-за коронавируса Видео

19:28

Путин признался, за что Газпром намерен заплатить штраф Украине

19:21

В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов Видео

19:14

Комаровский рассказал, как обезопасить детей от коронавируса в школе

Реклама
19:10

"У меня трое детей, я понимаю, как это тяжело": сбивший двух мальчиков в Харькове водитель раскаялся Видео

19:06

Оля Полякова накормила свою домработницу безе с канабисом

18:29

Под Днепром патрульный спас двух школьниц, которые под наркотиками лежали без сознания посреди улицы

18:27

Ждала его звонка до последнего: вдова полицейского из Чернигова записала обращение Видео

18:12

Из НАТО выгоняют часть сотрудников миссии России: в чем причина Видео

17:58

В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта Видео

17:45

Привет из 90-х, или О чем свидетельствует скандал в Укрэксимбанке мнение

17:40

Пугачева на коленях показала глубокое декольте: архивный кадр со взлетной площадки

17:38

Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры Видео

17:37

Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

17:16

В Украине приобретает популярность страхование ответственности директоров компаний – эксперт ИНГО новости компании

17:11

Михаил Поплавский: TikTok – это космос! актуально

17:10

В Черновцах при странных обстоятельствах умер студент из Индии: тело нашли на улице

16:30

Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19 Видео

16:23

"Отлупила ребенка до инвалидности и сбежала на свидание": в Ровно наказали 21-летнюю мать

15:44

Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке Видео

15:35

Инфекционист спрогнозировал, будут в Украине люди бунтовать из-за антиковидных ограничений Видео

15:17

В Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы Видео

14:40

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен с 1 декабря Видео

14:37

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
14:10

Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине" Видео

13:52

Жена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько Видео

13:44

Дороги, авиация и железная дорога: Франция может расширить свое участие в "Большой стройке"

13:25

Олимпийский чемпион Беленюк намерен продать свою золотую медаль: на что пойдут средства

13:17

В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе Видео

13:00

"Не хватает даже аппаратов ИВЛ": в больницах Днепра случился коллапс из-за коронавируса Видео

12:54

"Метинвест" увеличил объем поставок кислорода для лечения больных коронавирусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одном боди сверкнула ягодицами на улицах Киева

12:46

Путин на встрече с Зеленским не желает обсуждать оккупацию Крыма: росСМИ озвучили повестку дня Кремля Видео

12:16

"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять