На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет

Дистанционка в учебном заведении ввели, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов / скриншот

В селе Вилли Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей опорного лицея вакцинироваться. Однако, треть учеников не может подключиться к урокам из-за отсутствия интернета в деревне. Поэтому вместо учебы школьники работают на поле.

Большинство детей, как и восьмиклассник Тарас, не имеют ни мобильных, ни тем более компьютеров.

"Нет телефона, поломался. И как же учиться?", — рассказал школьник в комментарии "ТСН".

У тех детей, кто имеет дома компьютер другая проблема - не работает или очень медленный Интернет.

Дети работают на полях / скриншот

Девятиклассник Михаил за полторы недели "дистанционки" к ни одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница, говорит мать.

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"Иногда бывает такое, что мы туда и зайдем. Но 20 секунд оно видно что-то там работают, а дальше уже кружочек крутится-вертится и у нас нет связи", — говорит мать школьников Светлана Боднар.

Дистанционка в учебном заведении ввели, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Они отказывались от прививок.

"Некоторые из религиозных соображений, был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор", — поделилась директор Сосновского лицея Людмила Веремчук.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мать школьника пожаловалась на частые головные боли у сына. В этом она обвиняет вакцинированную учительницу.

Женщина утверждает, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка.