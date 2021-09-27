"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога

В Сети историю женщины подняли на смех / REUTERS

В Одессе мать мальчика пожаловалась на частые головные боли у сына. В этом она обвиняет вакцинированную учительницу.

Женщина утверждает, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка.

"Сын в последнее время начал жаловаться на головную боль. Сначала я не обратила внимание, но когда это начало повторяться на 2-й, 3-й день жалоб и походу к медсестре, начала разбираться, в чем проблема. И оказалось, голова болит у сына и других одноклассников, когда они сидят возле учителя на 1-2 партах и после общения рядом с учителем. У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головной боли у учащихся, вакцинированные учителя", — рассказала о своей проблеме мать школьника.

Скриншот: instagram.com/odessa_hello/

Женщина отметила, что вакцинированных педагогов она "вычислила по блютуз", — якобы по беспроводной сети показывает IP-адресс человека, который сделал прививку.

Скриншот: instagram.com/odessa_hello/

Также она поинтересовалась у пользователей Сети, что делать в такой ситуации, и как "защитить" ребенка.

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История одесситки, мягко говоря, удивила украинцев.

"А WiFi ещё дети не ловят от учителя?", "Господи. Только не говорите ей за вышки 5G. Может учитель громко говорит, или духи у неё едкие. Так, пойду проверю себя на блютуз, может смогу себя использовать вместо колонки", "Интересно когда и как нам (вакцинированным) будут приходить обновления и как? Надеюсь не понадобится гнездо и кабель", — писали в комментариях под постом.

Стоит напомнить, что в Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.