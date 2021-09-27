УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога

27 сентября 2021, 19:00

Женщина уверяет, что по беспроводной сети показывает IP-адресс человека, который сделал прививку.

Школа
В Сети историю женщины подняли на смех / REUTERS

В Одессе мать мальчика пожаловалась на частые головные боли у сына. В этом она обвиняет вакцинированную учительницу.

Женщина утверждает, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка.

"Сын в последнее время начал жаловаться на головную боль. Сначала я не обратила внимание, но когда это начало повторяться на 2-й, 3-й день жалоб и походу к медсестре, начала разбираться, в чем проблема. И оказалось, голова болит у сына и других одноклассников, когда они сидят возле учителя на 1-2 партах и после общения рядом с учителем. У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головной боли у учащихся, вакцинированные учителя", — рассказала о своей проблеме мать школьника.

Скриншот: instagram.com/odessa_hello/

Женщина отметила, что вакцинированных педагогов она "вычислила по блютуз", — якобы по беспроводной сети показывает IP-адресс человека, который сделал прививку.

Скриншот: instagram.com/odessa_hello/

Также она поинтересовалась у пользователей Сети, что делать в такой ситуации, и как "защитить" ребенка.

Реклама

История одесситки, мягко говоря, удивила украинцев.

"А WiFi ещё дети не ловят от учителя?", "Господи. Только не говорите ей за вышки 5G. Может учитель громко говорит, или духи у неё едкие. Так, пойду проверю себя на блютуз, может смогу себя использовать вместо колонки", "Интересно когда и как нам (вакцинированным) будут приходить обновления и как? Надеюсь не понадобится гнездо и кабель", — писали в комментариях под постом.

Стоит напомнить, что в Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты "Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах""Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах" Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принужденияДобровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения "Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19

Последние новости

19:20

"Это наше дело, другие страны не могут влиять": в Венгрии ответили на протесты Киева из-за Газпрома

19:10

Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить Видео

19:09

В Житомире медики заставляли онкобольных покупать препараты, которые государство выдавало бесплатно Фото Видео

19:00

"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога

18:44

Ударит мороз: Украину атакует опасная погода Видео

Реклама
18:41

В Минздраве припугнули главврачей отстранением от должности: в чем причина

18:14

Поели мухоморы, чтобы увидеть галлюцинации: на Закарпатье девушка из-за грибов попала в больницу

17:59

Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели

17:59

Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут Видео

17:30

Вещи, в которые женщины не должны верить после 40 лет

17:15

Прощай, Ангела! Что нужно знать о выборах в Германии и чего ждать украинцам

17:10

Дочь больной раком Заворотнюк ответила на вопрос о самочувствии мамы, но отказалась ее показывать

16:53

Газпром увеличил закачку в ПХГ, но кризис не прекращается: в Европе снова взлетела цена на газ

16:49

Рейдерство захватывает Украину: ежедневно происходит 2 атаки на имущество законных распорядителей

16:47

Киев допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с Москвой Видео

16:34

"Большая стройка" Зеленского восстановит 39 км трассы между КПП "Соломоново" и "Косино" на Закарпатье

16:26

Питалась объедками, чтобы выжить: сын 9 дней измывался над 78-летней мамой в Днепре

16:07

"Базы НАТО" в Украине: в МИД поставили на место Лукашенко и ткнули носом в пропаганду РФ Видео

16:03

К чему снятся часы: толкование известных сонников

16:02

Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО

Реклама
15:54

"Я чувствовал любовь": MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

15:51

Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты Видео

15:48

Газовый кризис стал ударом по Европе: Газпром взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

15:39

Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло

15:25

За отказ от вакцинации в Украине будут отстранять учителей и чиновников от работы Видео

15:00

Обязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

15:00

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

14:59

Киев "отомстил" Будапешту за новый контракт с Газпромом и пожаловался в Еврокомиссию Видео

14:56

В президента Франции Макрона кинули похожий на яйцо предмет Видео

14:54

Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

14:44

Размещение войск НАТО в Украине: у Путина пригрозили "ответными действиями" с двух флангов Видео

14:36

Газпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2 Видео

14:26

Срочно вызвали скорую: звездному участнику Танцев со звездами прямо на паркете стало плохо Видео

14:20

Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела

14:15

Напиток долгожителей: ученые назвали доступный продукт, который укрепляет сердце

13:56

Бездомная вернула хозяину 110 тысяч: получила 100 гривен в знак благодарности

13:51

Украина в НАТО, а РФ ушла из Крыма: Прямой опустился до лизоблюдства с поздравлением Порошенко Видео

13:46

Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

13:37

"Украина – это новый фронт": Лукашенко вместе с Путиным разразился угрозой Киеву из-за НАТО Видео

13:16

Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

Реклама
12:56

Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество

12:55

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего Видео

12:47

Медики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестерина

12:36

Дельта-штамм COVID-19 доминирует в Украине: в Минздраве назвали его симптомы Видео

12:29

От сильных заморозков до +18°: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

12:13

Ученые выяснили, что в организме маленького ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого

12:07

В ОП сняли фильм о том, как по-особому готовились к 30-летию Независимости Видео

11:50

В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться Видео

11:26

"Эрдоган и Путин – два сапога пара": эксперт оценил риски присоединения Крыма к Турции

11:18

Что делать украинцам, у которых есть противопоказания для прививок от COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять