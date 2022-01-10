На Волыни внезапно во время спортивных соревнований умер депутат

Роман Карпюк умер на 57-м году жизни / Фото Facebook

В Волынской области на 57-м году жизни умер депутат областного совета, руководитель фракции Сила и Честь Роман Карпюк. Трагедия произошла во время спортивных соревнований.

"Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57-м году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и большой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей — таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", — говорится в сообщении пресс-службы Волынского областного совета 9 января.

Коллеги депутата выразили соболезнование близким Романа Карпюка.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой потери", — отметили в Волынском облсовете.

В Волынском областном совете не уточнили, во время каких именно соревнований умер Карпюк, но известно, что он занимался спортивным рыболовством. 2 января он участвовал в соревнованиях. Местный чемпионат был запланирован и на 9 января в Ковеле.

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Причину внезапной смерти Карпюка установит экспертиза.

Справка: Роман Карпюк родился 31 января 1964 в селе Шклинь Гороховского района Волынской области. Окончил Луцкий государственный институт имени Леси Украинки по специальности "Физическое воспитание" и Луцкий государственный технический университет по специальности "Экономика предприятия". Получил учёную степень доктора педагогических наук по специальности "Теория и методика профессионального образования".

Роман Карпюк был ректором Академии рекреационных технологий и права, главой регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины.

У него остались жена и дочь.

Как сообщал Главред, утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет.

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