На Волыни внезапно во время спортивных соревнований умер депутат

Во время каких именно соревнований умер Роман Карпюк - не сообщается. Известно, что он занимался спортивным рыболовством. Причину смерти установит экспертиза.
В Волынской области на 57-м году жизни умер депутат областного совета, руководитель фракции Сила и Честь Роман Карпюк. Трагедия произошла во время спортивных соревнований.
"Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57-м году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и большой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей — таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", — говорится в сообщении пресс-службы Волынского областного совета 9 января.
Коллеги депутата выразили соболезнование близким Романа Карпюка.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой потери", — отметили в Волынском облсовете.
В Волынском областном совете не уточнили, во время каких именно соревнований умер Карпюк, но известно, что он занимался спортивным рыболовством. 2 января он участвовал в соревнованиях. Местный чемпионат был запланирован и на 9 января в Ковеле.
Причину внезапной смерти Карпюка установит экспертиза.
Справка: Роман Карпюк родился 31 января 1964 в селе Шклинь Гороховского района Волынской области. Окончил Луцкий государственный институт имени Леси Украинки по специальности "Физическое воспитание" и Луцкий государственный технический университет по специальности "Экономика предприятия". Получил учёную степень доктора педагогических наук по специальности "Теория и методика профессионального образования".
Роман Карпюк был ректором Академии рекреационных технологий и права, главой регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины.
У него остались жена и дочь.
Как сообщал Главред, утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет.
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