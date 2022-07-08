Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войны

Языческий праздник дает невероятно сильный заряд, который начал отсчет времени до окончания войны.
На Ивана Купала произошел определенный перелом, который может определить исход войны в Украине, заявил победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев.
Языческий праздник дает невероятно сильный заряд, который начал отсчет времени до окончания войны, а мистически силы уже перешли на нашу добра, то есть – Украины, подчеркнул в эфире Ранок з Україною.
"Это языческий праздник, нереально сильный. Сегодня встает солнце в самое лучшее свое время. С этого дня начинается отсчет окончания войны — она идет на убыль. Более того, мне приснилась просто невероятная сила, которая указывала на то, что весь этот ужас скоро закончится", — пояснил собеседник.
Вместе с тем он отметил, что с 7 июля активизируется вся наша ярость и сила, которая способна уничтожить врага.
"Я бы советовал осторожничать этим оккупантам, ведь наши темные силы им не рады, и они начинают выводить их в леса. А вы должны знать, что нельзя находиться в лесу малодушным", — добавил Гордеев.
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Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года.
При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета.
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