Наемников Вагнера перебросили в Донецк для подрыва жилых домов – разведка

На Донбасс перебросили наемников ЧВК Вагнера / Inforos

В Донецк прибыли наёмники ЧВК Вагнера, которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить в теракте Украину.

"По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов", - говорится в сообщении ОТГ Восток.

Украинские военные отмечают, что целью данных провокаций будет обвинение Украины для дальнейшей эскалации.

В ОТГ Восток отметили, что его военнослужащие не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", - говорится в сообщении.

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В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о том, что РФ перешла к терактам уже на территории Украины.

"Именно для того, чтобы сломать нашу волю, сегодня враг пытается повторить эти события. И уже третий день подряд в десятки раз увеличиваются обстрелы наших позиций. Обстрелы ведутся только с применением тяжелого вооружения. Враг ведет огонь по детским садам, школам, жилым кварталам. Враг на сегодняшний день на нашей временно оккупированной территории проводит теракты, готовится брать в заложники женщин и детей", - отметил он в ходе мероприятий в честь защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне – участников обороны Дебальцевского плацдарма в январе-феврале 2015 года.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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