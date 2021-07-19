Нагрянут в каждый дом: в Украине проверят получателей субсидий

Субсидии окажутся под вопросом / newsradio.com.ua

В Украине инспекторы будут проверять дома получателей субсидий. Также они заглянут " в гости" к тем, кто претендует на получение льгот на оплату ЖКУ. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки", - указано в проекте постановления.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, которые влияют на установление права на получение социальной поддержки и определение ее размера)", - говорится в документе.

Если домовладельцы или их родственники будут препятствовать подобным проверкам, предоставление субсидии приостанавливается.

Напомним, в Киеве коммунальные предприятия начисляют 3% санкций должникам. Штрафы начисляют согласно Гражданскому кодексу.

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В столице по состоянию на 1 июля долг за отопления и горячую воду составил 3,5 млрд грн, при этом до 10% клиентов системно в полном размере не платят за предоставленные услуги.

Также ранее Главред писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.