Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола

Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" / Reuters

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Галина Янченко посмотрела матч Лиги Чемпионов "Динамо" и каталонской "Барселоны" и крайне возмутила реклама российской корпорации "Газпром" (главного спонсора турнира) на киевском стадионе НСК Олимпийский. Свое возмущение нардеп излила в посте на Facebook.

"Кто смотрел вчера футбол? Классная игра "Динамо" с "Барсой". Я получала удовольствие, но на протяжении всей игры не покидало какое-то странное чувство: что-то не так, что-то режет глаз. И тут я поняла – все поле Олимпийского пестрит рекламой российского "Газпрома"! Восьмой год войны, футбольный матч в центре Киева, и спонсор матча – российский "Газпром"! Главный стадион страны завешен рекламой компании страны-агрессора!", ‒ в негодующим тоне написала депутат.

Обвинив корпорацию "Газпром" в ежедневном шантаже Украины и всей Европы, а также дестабилизации европейского рынка газа, она заявила, что на восьмом году войны украинцы "не должны терпеть ее рекламу".

"Российские каналы в свое время запретили, и мир не рухнул. Пора распространить такой запрет и на рекламу госкомпаний страны-агрессора. Тем более компаний, являющихся главными спонсорами и инструментами наполнения российского бюджета. Если мы, конечно, себя уважаем. Сегодня же зарегистрирую в Верховной Раде законопроект, запрещающий рекламу в Украине государственных компаний страны-агрессора. И приглашу коллег-народных депутатов к подписанию", ‒ подытожила Янченко.

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Напомним, Евросоюз с начала августа столкнулся с серьезным газовым кризисом.

Цена на газ в Европе стремительно пошла вверх и регулярно била новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива составила 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу на 15%. После этого цена рухнула до 980 долларов.