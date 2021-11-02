Аукцион провалился: Газпром отказался бронировать мощности через Украину на 2022 год

РФ не забронировала газовые мощности через Украину на 2022 год / Reuters

Российский газовый монополист компания Газпром отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, пишет Интерфакс.

В сообщении отмечается, что Газпром предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.

Подчеркивается, что либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит.

Транзит газа на 2022 год: что предлагала Украина

Оператор газотранспортной системы Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС Сохрановка. Все они остались невостребованными.

Реклама

У Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Газовый кризис в ЕС

Напомним, Евросоюз с начала августа столкнулся с серьезным газовым кризисом. Цена на газ в Европе стремительно пошла вверх и регулярно била новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива составила 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу на 15%. После этого цена рухнула до 980 долларов.

Читайте такжеБез транзита газа в Европу вырастут шансы на войну Москвы против Киева - Витренко

Газовый кризис в Европе продиктован определенными причинами, среди которых выделяют два момента: низкий запас топлива в подземных газовых хранилищах после прошлогодней холодной зимы, и отказ Газпрома в таких условиях увеличивать прокачку газа через Украину на фоне подготовки к запуску газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в обход украинского государства.

Читайте еще: