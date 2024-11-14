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"Не мясные штурмы": в ВСУ предупредили о новой стратегии армии РФ - что известно

Марина Фурман
14 ноября 2024, 18:49
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Враг применяет несколько волн атак с использованием более подготовленных групп, что отличается от предыдущих тактик "мясных штурмов".
ВСУ
ВСУ отбивают вражеские штурмы на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевые тезисы:

  • Российские оккупанты непрерывно атакуют на Запорожском направлении
  • Враг меняет тактику штурмов
  • Армия РФ активно применяет авиаразведку

Российские войска продолжают интенсивно наступать на Запорожском направлении, в частности на Черемиевском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Основная цель оккупантов - захватить островные участки на Днепре. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам спикера, на Времовском направлении враг атакует непрерывно, однако оккупанты стали действовать более организованно, изменив свою тактику "мясных штурмов".

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Волошин объясняет, что российская тактика сейчас включает использование бронетехники для переброски штурмовиков к передовым украинским позициям. После этого враг десантируется, пытается закрепиться, прорвать оборону и занять первые траншеи, а уже потом идут группы закрепления.

Кроме того, оккупанты активно применяют авиаразведку с использованием беспилотников и поддержку с воздуха: только за последние сутки российская штурмовая и армейская авиация выпустила более 40 неуправляемых авиаракет.

Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме

Как ранее писал Главред, российские войска пытаются продвигаться на Запорожском направлении, а украинские защитники готовятся к ожесточенным боям. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что оккупанты активизировались в районе Ольговского и Ровнополя на границе с Запорожской областью.

Недавно Владислав Волошин информировал, что армия РФ перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области, в частности активизируясь на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагает, что РФ будет дожимать Донецкую область. В то же время в Харьковской области она будет делать буферную зону по реке Оскол. А вот следующий удар может быть нанесен Россией по Запорожью, где российские войска попытаются перейти через Днепр - и тогда будет Херсон.

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