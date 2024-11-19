"Не стоит питать иллюзий": полковник ВСУ оценил угрозу оккупации ряда городов

Ситуация на фронте остается сложной, РФ готова несмотря на потери продолжать наступательные действия для территориальных достижений, указывает эксперт.

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Ситуация на фронте может существенно обостриться / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко:

РФ имеет достаточно ресурсов для наступления на нескольких участках фронта

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях может серьезно обостриться

Российские оккупанты имеют достаточно сил и ресурсов для развития наступательных действий не только в районе Курахово, но и на других участках фронта на Востоке Украины. Об этом сообщил в эфире "Еспресо" военный эксперт полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев

По словам военного эксперта, враг продолжает активные наступательные действия на семи участках фронта.

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В частности, в случае захвата территорий в районе Курахово, противник может провести передислокацию сил и укрепить штурмовые отряды, чтобы продвинуться в сторону Покровской агломерации.

Эксперт отметил, что похожая тактика наблюдалась после оккупации Угледара. После временного затишья, длившегося около недели, противник возобновил наступательные действия, создавая серьезные трудности для украинских защитников в районе реки Сухие Ялы, расположенной южнее Курахово.

"Поэтому не стоит питать иллюзий. Враг имеет достаточно ресурсов не только для атаки в районе Курахово, создавая угрозы Покровской агломерации, но и для создания серьезных проблем нашим защитникам южнее Часового Яра. Это означает, что в зоне риска также оказываются наши защитники Торецка", - подчеркнул Селезнев.

Полковник ВСУ отметил, что серьезные вызовы могут возникнуть также на Купянском направлении, а в дальнейшей перспективе и на Лиманском.

"Кажется, что противник будет двигаться вниз по течению реки Оскол, чтобы присоединиться к группировке российской армии, которая действует в направлении Лимана. Это позволит ему формировать плацдарм, что будет представлять угрозу для Славянско-Краматорской агломерации", - отметил Селезнев.

Военный эксперт подытожил, что ситуация на фронте остается сложной, поскольку враг имеет значительные ресурсы, которые он готов тратить в ожесточенных боях ради территориальных достижений.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Курской области Россия сосредоточила около 50 тысяч военных, преимущественно из подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн-обращении к Европейскому парламенту заявил, что на территории России уже размещено 11 тысяч северокорейских военных, а их количество может вырасти до 100 тысяч, сообщает Reuters.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что командир 67-й мотострелковой дивизии российских вооруженных сил предоставил недостоверную информацию генералам относительно "успехов" оккупантов под Лиманом в Донецкой области. По данным ГУР, командир этой дивизии докладывал командующему 25-й армии Московского военного округа, генерал-майору Юсупову, о вымышленных успехах в этом регионе.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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