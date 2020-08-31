УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков

31 августа 2020, 11:57

Предложение Витольда Фокина является провокационным и не соответствует национальным интересам, считает глава МВД.

Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об "особом статусе" для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков.

Как написал глава МВД в своем Facebook, такие предлоожения не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам", - сказал Аваков.

Читайте также"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина

Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеВойна не прекратится: украинский переговорщик в ТКГ резко ответил Зеленскому

По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.

новости Украины Арсен Аваков амнистия Витольд Фокин
Сейчас вы просматриваете новость «"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:36
Никакого дистанционного обучения: в Ивано-Франковске продлили каникулы в школах
12:29
"Антирекорды каждый день": в Украине будет вспышка COVID-19 - Госпродпотребслужба Видео
12:28
Инфекционист рассказал, грозит ли Украине эпидемия бубонной чумы
12:28
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных Видео
12:19
Коронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человек Видео
12:15
Травы, которые "прокачивают" иммунитет: топ-4 Видео
11:57
"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков Видео
11:53
Горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина Видео
11:45
В Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавируса
11:28
В Госпродпотребслужбе назвали условия ужесточения карантина в Киеве Видео
11:20
"Перешел на сторону агрессора": Турчинов разругал Фокина за амнистию для боевиков
11:20
"Мы будем удивлять": режиссер Антонио Лукич заинтриговал предстоящим сериалом "СЕКС, ИНСТА и ВНО"
11:09
Когда не нужно вступать в брак: 4 причины Видео
10:59
"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина
10:54
Коронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действий
10:49
Климкин рассказал, что на самом деле пугает Путина Видео
10:37
Опасный симптом: в ФРГ раскрыли новые детали отравления Навального Видео
10:23
Индонезию атаковал новый штамм COVID-19 Видео
10:22
Протесты в Беларуси, бунтующий Хабаровск и перспективы Украины: чат с Андреем Илларионовым
10:18
Справка переселенца и цифровой техспаспорт: в Минцифры рассказали о новых функциях Дии
10:12
Новое зонирование в Украине: какие регионы попали в "красный" список карантина Видео
10:10
Как снизить кровяное давление: 5 ключевых продуктов Видео
10:09
Бункерный карлик оторвал лапки строптивому таракану и готовится сожрать Беларусь мнение
09:48
В Минздраве рассказали, как будут учиться школьники на адаптивном карантине
09:27
Повторное заражение коронавирусом: врач оценил риски Видео
09:07
Климкин объяснил, почему Путину удается "давить" на Лукашенко
08:48
Россияне завидуют мужеству и решимости белорусов мнение
08:41
Медики выяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса
08:30
Температурные качели: синоптик дал прогноз погоды в Украине на сентябрь Видео
07:59
Степанов рассказал, какой тест нужно сдавать для госпитализации с COVID-19 Видео
07:46
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа: поддержка свыше и крупные проблемы Видео
07:30
В Украине планируют возобновить производство вакцин Видео
07:05
Коронавирус в Индии установил мировой рекорд по числу зараженных
06:53
Четыре удара Кремля по миротворческим фантазиям Зеленского мнение
06:29
Коварный план Лукашенко: эксперт объяснил, как в Беларуси задушат протесты Видео
05:54
Фартовый Рак и лузер Козерог: гороскоп на сентябрь-2020 для всех знаков Зодиака Видео
05:33
Картинки с 1 сентября и поздравления с Днем знаний в прозе и стихах
05:01
Восстание в "ЛДНР": украинский переговорщик в ТКГ объяснил, почему помощи Киева не будет Видео
04:45
Лохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фото Фото
04:24
Осенью ситуация с COVID-19 ухудшится: врач сделал прогноз и объяснил причину Видео
03:50
"Людей подогрели": у Лукашенко рассказали, сколько белорусов его не поддерживают Видео
03:33
Придется включить фантазию: самый модный нюдовый маникюр на осень - фото Фото
03:12
Дистанционное обучение в школах: Степанов назвал единственное условие Видео
02:15
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 сентября: небывалые успехи и доходные сделки Видео
01:57
Падение 30-летнего режима: в Черногории оппозиция победила на выборах в парламент
01:34
Интим из благодарности: в США женщины требуют, чтобы копам разрешили секс на службе
00:55
Привітання з 1 вересня – проза, вірші, листівки та гіф пречудові
00:18
Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья
30 августа, воскресенье
23:59
В Крыму отложили второй этап ограничения подачи воды: названа причина
23:47
Пьяный Депардье на скутере попался полиции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять