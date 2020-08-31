"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об "особом статусе" для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков.

Как написал глава МВД в своем Facebook, такие предлоожения не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам", - сказал Аваков.

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Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.