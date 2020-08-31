"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков

Предложение Витольда Фокина является провокационным и не соответствует национальным интересам, считает глава МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об "особом статусе" для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков.
Как написал глава МВД в своем Facebook, такие предлоожения не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными.
"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам", - сказал Аваков.
Читайте также"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина
Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.
Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.
Читайте такжеВойна не прекратится: украинский переговорщик в ТКГ резко ответил Зеленскому
По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.