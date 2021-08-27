Ницой объяснила, почему Россия постоянно пытается присвоить историю Украины

Ларис Ницой / УНИАН

Нынешняя Россия (она же ‒ Московия) к Крещению Руси князем Владимиром Святославичем не имеет никакого отношения. И россияне пытаются "примазаться" к древней истории Украины. во время чата на Главреде писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой.

"Это ужасно. И из-за этого также Россию надо называть Московией. Когда у нас происходило Крещение Руси, Московии еще и близко не было, московиты еще не родились тогда, Земля еще даже беременной ними не была. Поэтому Московия к Крещению Руси не имеет никакого отношения. Но, присвоив нашу историю и наше название, они – якобы мы. Все воруют у нас и примазываются к нашей истории", ‒ сказала она.

Ницой категорически убеждена ‒ россияне тратят громадное количество сил и денег, чтобы присвоить себе украинскую историю.

"Когда-то я сделала для себя безумное открытие: московиты хотят быть нами, поэтому они уничтожают нас и говорят нам, что мы – никто. Они хотят быть наследниками нашей истории, нашей земли, нашего культурного наследия. Они хотят быть наследниками той праистории, о которой мы не помним. А они знают, и их ученые над этим работают. Это украинская наука не финансируется, это наши ученые не ездят по миру, не собирают первоисточники. Мы получаем что-то только тогда, когда иностранцы мимоходом что-то откроют и скажут: "О, украинцы, так это же вы! Нате посмотрите". Это должны делать наши ученые, но нет – специально нам не дают финансирования, специально нашу науку сокращают, специально наши ученые в Национальной академии наук работают только три дня в неделю, потому что им недоплачивают. Это делается специально, чтобы мы не могли копнуть глубже ", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее Лариса Ницой возмутилась тем, что в Украине ни в какую не хотят отказываться от русского языка и дала ему новое название – "московский". По ее словам, такое название является исторически правильным.

"Я называю этот язык московским и это правильное его название. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Потому что русский язык - наше название, у нас украден", – сказала она.